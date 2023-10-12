На сайте ДТЭК Киевские электросети уже размещены графики отключений света в столице. Они будут действовать, если оккупанты осуществят обстрелы энергосистем Украины и повредят их.
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Киевляне могут проверить графики отключений
Жители столицы на соответствующей странице сайта могут ввести название улицы и номер дома, и узнать часы, когда возможны отключения электроэнергии. Согласно графикам, свет может отсутствовать по 4 часа.
Со временем появятся графики отключений от других операторов. Их можно будет посмотреть в частности на соответствующих сайтах. Важно, что на период 2023 – 2024 годов графики и их применение усовершенствованы.
В то же время на сайте нет возможности узнать графики отключения света объектов критической инфраструктуры.
Украина готовится к атакам энергосистемы
Раньше министр энергетики Герман Галущенко подчеркивал, что Украина готовится к тому, что россияне будут обстреливать этой зимой нашу энергосистему. В то же время он отметил, что энергетическая система "готова к прохождению зимы с точки зрения и генерации и передачи электроэнергии".
Галущенко также отметил, что в случае массированных атак врага, в результате которых будут значительно повреждены энергосистемы Украины, возможны даже блекауты.
Однако министр заверил, что они могут быть кратковременными, а системы будут как можно быстро восстановлены.
Больше о возможных отключениях света в Украине
- Украина готова к отопительному сезону и готова его пройти, по словам эксперта по энергетике Андрея Закревского. Однако, если враг начнет атаки на объекты критической инфраструктуры, электроэнергию будут отключать.
- Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что по данным украинской разведки, враг в этом году будет пытаться нанести вред нашей энергосистеме, чтобы устроить блекаут.
- Оккупанты, по его словам, восстановили незначительный запас ракет, которыми они попытаются нанести ущерб украинским энергосистемам. Поэтому Украина нуждается в системах противовоздушной обороны.