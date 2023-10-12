На сайте ДТЭК Киевские электросети уже размещены графики отключений света в столице. Они будут действовать, если оккупанты осуществят обстрелы энергосистем Украины и повредят их.

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Киевляне могут проверить графики отключений

Жители столицы на соответствующей странице сайта могут ввести название улицы и номер дома, и узнать часы, когда возможны отключения электроэнергии. Согласно графикам, свет может отсутствовать по 4 часа.

Со временем появятся графики отключений от других операторов. Их можно будет посмотреть в частности на соответствующих сайтах. Важно, что на период 2023 – 2024 годов графики и их применение усовершенствованы.

В то же время на сайте нет возможности узнать графики отключения света объектов критической инфраструктуры.

Украина готовится к атакам энергосистемы

Раньше министр энергетики Герман Галущенко подчеркивал, что Украина готовится к тому, что россияне будут обстреливать этой зимой нашу энергосистему. В то же время он отметил, что энергетическая система "готова к прохождению зимы с точки зрения и генерации и передачи электроэнергии".

Галущенко также отметил, что в случае массированных атак врага, в результате которых будут значительно повреждены энергосистемы Украины, возможны даже блекауты.

Однако министр заверил, что они могут быть кратковременными, а системы будут как можно быстро восстановлены.

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