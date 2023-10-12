На сайті ДТЕК Київські електромережі вже розміщені графіки відключень світла у столиці. Вони будуть діяти, якщо окупанти здійснять обстріли енергосистем України та пошкодять їх.

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Кияни можуть перевірити графіки відключень

Жителі столиці на відповідній сторінці сайту можуть ввести назву вулиці та номер будинку, і дізнатися про години, коли можливі вимкнення електроенергії. Згідно з графіками, світло може бути відсутнім по 4 години.

Згодом з'являться графіки відключень від інших операторів. Їх можна буде переглянути зокрема на відповідних сайтах. Важливо, що на період 2023 – 2024 років графіки та їхнє застосування є вдосконаленими.

Водночас на сайті не має можливості дізнатися про графіки вимкнення світла об’єктів критичної інфраструктури.

Україна готується до атак енергосистеми

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко наголошував, що Україна готується до того, що росіяни обстрілюватимуть цієї зими нашу енергосистему. Водночас він зазначив, що енергетична система "готова до проходження зими з точки зору і генерації, і передачі електроенергії".

Галущенко також зазначив, що у разі масованих атак ворога, внаслідок яких будуть значно пошкоджені енергосистеми України, можливі навіть блекаути.

Проте міністр запевнив, що вони можуть бути короткочасними, а системи будуть щонайшвидше відновлені.

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