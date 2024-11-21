Худший сценарий зимы в Украине

Даже по худшему сценарию отключения более чем на 20 часов в сутки маловероятны, пишет 24 канал со ссылкой на DiXi Group.

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Если произойдут новые удары по тепловым электростанциям или другим объектам генерации, то украинская энергосистема столкнется с высокими рисками нестабильности. Дефицит может быть меньше, чем во время морозов, которые были в 2023 году. Однако устойчивость сети окажется под угрозой.

Важно! При таких обстоятельствах энергетикам придется применять аварийные отключения для предотвращения перегрузки на систему.

В то же время согласно прогнозам экспертов, ночью или в дневной период в солнечную погоду дефицита электроэнергии может не быть. Но при условии достаточного импорта.

Обратите внимание! Однако сильные морозы (речь идет о температуре от -10 до -15 °C) могут вызвать дефицит. И даже в эти периоды придется компенсировать этот дефицит аварийной помощью или дополнительными графиками отключений электроэнергии.

Базовый сценарий украинской зимы

Если в течение холодного времени года будут отсутствовать новые атаки на энергосистему и будет царить умеренная погода, то дефицит электроэнергии может достичь до 2 гигаватт из-за сезонного роста спроса. Однако ситуацию осложняет ограниченный импорт электроэнергии. Причиной тому является высокий спрос в Европе.

Обратите внимание! Для балансировки украинской энергосистемы в стране могут ввести графики почасовых отключений и меры по сокращению потребления. Если же Украине удастся восстановить тепловую генерацию или повысить мощность гидростанций, то дефицит уменьшится. При таких обстоятельствах возможные отключения будут длиться не более 3-4 часов в вечерний пик потребления.

Сценарий холодной зимы

Существует и третий сценарий того, как Украина проживет зиму 2024-2025 годов. Он называется "сценарий холодной зимы".

Интересно! Дело в том, что даже без новых атак, но при существенном снижении температуры, дефицит электроэнергии может вырасти до 3,4 гигаватта. А при нестабильной работе восстановленной генерации – до 5 гигаватт.

В частности максимальное прогнозируемое потребление может достичь 18,5 гигаватта. И в этом сценарии высока вероятность жестких графиков почасовых отключений потребителей.