Найгірший сценарій зими в Україні

Навіть за найгіршим сценарієм відключення на понад 20 годин на добу є малоймовірними, пише 24 канал з посиланням на DiXi Group.

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Якщо відбудуться нові удари по теплових електростанціях або інших об’єктах генерації, то українська енергосистема зіштовхнеться з високими ризиками нестабільності. Дефіцит може бути меншим, ніж під час морозів, які були у 2023 році. Однак стійкість мережі опиниться під загрозою.

Важливо! За таких обставин енергетикам доведеться застосовувати аварійні відключення для запобігання перевантаження на систему.

Водночас згідно з прогнозами експертів, вночі або у денний період у сонячну погоду дефіциту електроенергії може не бути. Але за умови достатнього імпорту.

Зверніть увагу! Проте сильні морози (йдеться про температуру від -10 до -15 °C) можуть викликати дефіцит. І навіть у ці періоди доведеться компенсувати цей дефіцит аварійною допомогою або додатковими графіками відключень електроенергії.

Базовий сценарій української зими

Якщо протягом холодної пори року будуть відсутні нові атаки на енергосистему та пануватиме помірна погода, то дефіцит електроенергії може сягнути до 2 гігават через сезонне зростання попиту. Проте ситуацію ускладнює обмежений імпорт електроенергії. Причиною тому є високий попит у Європі.

Зауважте! Для балансування української енергосистеми в країні можуть запровадити графіки погодинних відключень та заходи зі скорочення споживання. Якщо ж Україні вдасться відновити теплову генерацію або підвищити потужність гідростанцій, то дефіцит зменшиться. За таких обставин можливі відключення триватимуть не більше 3-4 години у вечірній пік споживання.

Сценарій холодної зими

Існує й третій сценарій того, як Україна проживе зиму 2024-2025 років. Він називається "сценарій холодної зими".

Цікаво! Річ у тім, що навіть без нових атак, але за суттєвого зниження температури, дефіцит електроенергії може зрости до 3,4 гігавата. А за нестабільної роботи відновленої генерації – до 5 гігаватів.

Зокрема максимальне прогнозоване споживання може досягти 18,5 гігавата. І у цьому сценарії є висока ймовірність жорстких графіків погодинних відключень споживачів.