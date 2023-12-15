Что будет с депозитами

Банкир Дмитрий Замотаев считает, что по всем признакам, со второй половины декабря начинается "высокий сезон" в сегменте гривневых депозитов, сообщает 24 Канал. Он может продолжаться до конца года и в течение первой декады января.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка По нашему прогнозу, во второй половине декабря по сравнению с началом месяца количество новых гривневых вкладов может вырасти по меньшей мере на 7 – 10%, а по сравнению с ноябрем количество новых депозитов может превысить 12%.

Главные причины повышенной активности в депозитном сегменте, по мнению Замотаева:

благоприятная конъюнктура для открытия гривневых вкладов, НБУ утвердил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 19%: следовательно средние процентные ставки принципиально не изменятся и в зависимости от срока вклада будут варьироваться от 14% до 14,5% годовых (максимальные ставки достигают 17%), а темпы инфляции уже несколько месяцев минимальны (по обновленной статистике с начала года по ноябрь включительно инфляция составила всего 4,4%);

у граждан есть реальная возможность "зафиксировать" получаемую прибыль, несмотря на возможное снижение ставок по депозитам (в настоящее время они формируются на основе ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, которая составляет 20%; в случае ее сокращения, банки будут вынуждены откорректировать ставки по вкладам).

По-прежнему будут доминировать гривневые депозиты сроком от 3 до 6 месяцев, ведь они дают оптимальную прибыль за достаточно короткий временной промежуток (по состоянию на середину декабря доля таких вкладов более 50 – 52% всех новых вкладов). Однако количество вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев также будет медленно расти и составит до 30 – 35% от общего количества новых депозитов, ведь отдельные банки "разворачиваются" и в сторону привлечения более длительных депозитов и соответственно именно по ним предлагают более высокие ставки.

– подчеркивает Замотаев.

В сегменте валютных вкладов вполне возможен "сезонный" всплеск активности из-за определенных признаков девальвации гривны, однако это явление будет временным. Общие тенденции последних 2 месяцев свидетельствуют о том, что процесс сокращения процентов будет продолжаться и дальше. Так средние ставки по долларовым вкладам будут постепенно снижаться до 2 – 2,3% годовых, а процент по евровым депозитам будет тянуть до 1,5% годовых.

Таким образом, можем сделать вывод, что на следующей неделе продлится достаточно активный период открытия новых гривневых депозитов. Главными причинами этого являются высокие процентные ставки – в среднем до 14,5% годовых. А также высокий уровень "чистой" прибыли до 6 – 7% годовых. Нельзя не сказать и о влиянии экономической стабильности и высокой степени доверия граждан к банковской системе Украины.

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