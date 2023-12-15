Що буде з депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв вважає. що за всіма ознаками, з другої половини грудня розпочинається "високий сезон" в сегменті гривневих депозитів, повідомляє 24 Канал. Він може тривати до кінця року та впродовж першої декади січня.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За нашим прогнозом, у другій половині грудня, порівняно з початком місяця, кількість нових гривневих вкладів може зрости щонайменше на 7 – 10%, а в порівнянні з листопадом кількість нових депозитів може перевищити 12%.

Головні причини підвищеної активності у депозитному сегменті, на думку Замотаєва є:

сприятлива кон’юнктура для відкриття гривневих вкладів, адже НБУ затвердив ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 19%: відтак середні відсоткові ставки принаймні деякий час принципово не зміняться, та залежно від терміну вкладу варіюватимуться від 14% до 14,5% річних (максимальні ж ставки сягають 17%), а темпи інфляції вже кілька місяців є мінімальними (за оновленою статистикою від початку року по листопад включно інфляція склала всього 4,4%);

у громадян є реальна можливість "зафіксувати" отримуваний прибуток, попри можливе зниження ставок за депозитами (наразі вони формуються на основі ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка становить 20%; в разі її скорочення, банки будуть змушені відкоригувати ставки за вкладами).

Як і раніше, домінуватимуть гривневі депозити терміном від 3 до 6 місяців, адже вони дають оптимальний прибуток за досить короткий часовий проміжок (станом на середину грудня частка таких вкладів понад 50 – 52% від усіх нових вкладів). Проте кількість вкладів з розміщенням від 9 до 12 місяців також поволі зростатиме і складе до 30 – 35% від загальної кількості нових депозитів, адже окремі банки "розвертаються" і в бік залучення більш тривалих депозитів та відповідно саме за ними пропонують вищі ставки,

– наголошує Замотаєв

В сегменті валютних вкладів цілком можливий "сезонний" сплеск активності через певні ознаки девальвації гривні, однак це явище буде тимчасовим. Загальні тенденції останніх 2 місяців свідчать про те, що процес скорочення відсотків триватиме і надалі. Так середні ставки за доларовими вкладами поступово знижуватимуться до 2 – 2,3% річних, а процент за євровими депозитами тяжітиме до 1,5% річних.

Таким чином, можемо зробити висновок, що наступного тижня триватиме досить активний період відкриття нових гривневих депозитів. Головними причинами цього є високі відсоткові ставки – в середньому до 14,5% річних. А також високий рівень "чистого" прибутку до 6 – 7% річних. Не можна не сказати і про вплив економічної стабільності та високого ступеня довіри громадян до банківської системи України.

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