Не будет больше поблажки: игорный бизнес будет платить налоги в полном объеме
Источник:Телеграмм-канал Ярослава Железняка
В Раде поддержали законопроект о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале. Данный законопроект подал в Раду именно он.
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О чем идет речь в законопроекте
Следовательно, игорному бизнесу запрещается находиться на упрощенной системе налогообложения в размере 2%."За" проголосовали все коллеги нардепа из Комитета ВРУ по налоговой и финансовой политике.
Учитывая желание некоторых особо наглых лиц затянуть рассмотрение закона, в финальной редакции он вступает сразу после подписания и опубликования – весь игорный бизнес сразу должен будет перейти на полную ставку налогообложения. Ну это чтобы не было соблазна затягивать его рассмотрение и подписание,
– написал Ярослав Железняк.
Сколько средств поступило в бюджет от гемблинг-сферы
Одним из аргументов открытия игорного бизнеса в Украине были поступления в бюджет, которые тогда обращались на теневом рынке.
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По информации от пресс-службы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за 10 месяцев 2022 года общая сумма платы за лицензии для гемблинг-сферы составляет 856,50 миллиона гривен.
История игорного бизнеса в Украине
- 14 июля 2020 года в Украине легализовали игорный бизнес.
- Инициатива позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в гостиницах, имеющих 3, 4 или 5 звезд.
- В феврале 2021 года выдали первую лицензию на игорный бизнес за 23,4 миллиона гривен.
- Первые казино и легальные залы игровых автоматов начали работу в мае 2021 года.
- В июле 2021 года заработал реестр игроманов.