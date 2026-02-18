На 40% больше: соседка резко увеличивает поставки газа в Украину
- Украина значительно увеличит импорт сжиженного природного газа через Польшу в 2026 году, в частности планируется поставить более 1 миллиарда кубометров.
- Объемы экспорта газа из Польши существенно увеличатся по сравнению с 2025 годом.
Украина значительно увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу в 2026 году. Польская энергетическая компания Orlen планирует поставить в этом году более 1 миллиарда кубометров топлива.
Сколько газа поступит через Польшу?
Об этом рассказал генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара, пишет ExPro.
По словам руководителя, объемы экспорта газа из Польши существенно увеличатся по сравнению с 2025 годом.
- В прошлом году компания поставила в Украину примерно 0,7 миллиарда кубометров газа
- Амбициозная цель Orlen в этом году – нарастить поставки более чем на 40% в годовом измерении.
Поставки газа в Украину польская компания осуществляет в рамках контрактов, подписанных с Нафтогазом.
В 2025 году часть природного газа пришлось срочно поставить в пиковые периоды, чтобы покрыть потребности украинцев. Тогда спрос был самым большим после российских атак, которые привели к остановке газодобычи в Украине.
Важно! В 2025 году Россия резко увеличила количество атак на объекты Нафтогаза. В течение года она выпустила около 1 400 дронов и ракет по газовой инфраструктуре Украины, сообщили в компании. Как следствие, добычу газа пришлось приостановить.
Как Польша поставляет газ в Украину?
В ноябре 2025 года компания Нафтогаз заключила соглашение с польской ORLEN о поставках американского сжиженного газа.
По договоренностям, только в I квартале этого года компания из соседней страны должна поставить около 300 миллионов кубометров СПГ.
Мы последовательно диверсифицируем источники и маршруты поставок газа, чтобы укрепить нашу энергетическую устойчивость. В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского LNG,
– отметил тогда председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Стоит знать! Американский газ сначала проходит через регазификацию на польском СПГ-терминале Свиноуйсьце. Уже после этого топливо доставляют в Украину через польско-украинскую границу.
Что известно об импорте газа в 2026 году?
В Украину уже поступила первая в 2026 году партия СПГ из Америки с помощью компании ORLEN. Американский газ прибыл в конце января, а объем первой нынешней партии составил почти 100 миллионов кубометров.
По оценкам, такого объема хватает примерно на месяц зимнего потребления для около 700 тысяч домохозяйств.
Следующие поставки американского газа уже законтрактованы и должны поступить в Украину в течение февраля – марта.
Для наращивания импорта Оператор ГТС Украины достиг договоренностей с польским оператором Gaz-System по увеличению объемов прокачки с февраля 2026, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.