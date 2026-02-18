На 40% больше: соседка резко увеличивает поставки газа в Украину

Украина значительно увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу в 2026 году. Польская энергетическая компания Orlen планирует поставить в этом году более 1 миллиарда кубометров топлива.

Сколько газа поступит через Польшу?

Об этом рассказал генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара, пишет ExPro.

По словам руководителя, объемы экспорта газа из Польши существенно увеличатся по сравнению с 2025 годом.

В прошлом году компания поставила в Украину примерно 0,7 миллиарда кубометров газа

Амбициозная цель Orlen в этом году – нарастить поставки более чем на 40% в годовом измерении.

Поставки газа в Украину польская компания осуществляет в рамках контрактов, подписанных с Нафтогазом.

В 2025 году часть природного газа пришлось срочно поставить в пиковые периоды, чтобы покрыть потребности украинцев. Тогда спрос был самым большим после российских атак, которые привели к остановке газодобычи в Украине.

Важно! В 2025 году Россия резко увеличила количество атак на объекты Нафтогаза. В течение года она выпустила около 1 400 дронов и ракет по газовой инфраструктуре Украины, сообщили в компании. Как следствие, добычу газа пришлось приостановить.

Как Польша поставляет газ в Украину?

В ноябре 2025 года компания Нафтогаз заключила соглашение с польской ORLEN о поставках американского сжиженного газа.

По договоренностям, только в I квартале этого года компания из соседней страны должна поставить около 300 миллионов кубометров СПГ.

Мы последовательно диверсифицируем источники и маршруты поставок газа, чтобы укрепить нашу энергетическую устойчивость. В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского LNG,

– отметил тогда председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Стоит знать! Американский газ сначала проходит через регазификацию на польском СПГ-терминале Свиноуйсьце. Уже после этого топливо доставляют в Украину через польско-украинскую границу.

Что известно об импорте газа в 2026 году?