4 февраля, 13:01
5

Хватит для 700 тысяч семей: Украина получила первую партию СПГ в этом году

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году, объемом почти 100 миллионов кубометров.
  • Этого объема хватит на месяц зимнего потребления для примерно 700 тысяч семей, что является важным в условиях экстремально морозной зимы и террористических атак на энергетическую инфраструктуру.

В Украину поступила первая партия американского сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 году. Поставить топливо помог польский государственный концерн ORLEN.

На сколько хватит партии газа?

Об этом рассказал председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Сжиженный газ из США Украина получила в конце января. Первая партия в этом году составила почти 100 миллионов кубометров.

СПГ доставили в польский терминал в городе Свиноуйсьце, а уже оттуда топливо поступило в украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Для понимания: этого объема достаточно на месяц зимнего потребления для примерно 700 тысяч семей, 
– объяснил Корецкий.

По словам руководителя, сегодня для Украины чрезвычайно важно импортировать дополнительные объемы газа. Ведь зима выдалась экстремально морозной, а Россия не прекращает своих террористических атак на энергетическую инфраструктуру.

Поэтому Нафтогаз продолжает работать с международными партнерами, чтобы привлечь ресурсы для стабильного обеспечения украинцев газом этой зимой.

Следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале – марте, 
– добавил Корецкий.

Важно! Всего в течение 2026 года Нафтогаз планирует импортировать около 1 миллиарда кубометров американского СПГ.

Кто помогает импортировать газ?

Чтобы увеличить импорт газа, "Оператор ГТС Украины" договорился с польским оператором ГТС Gaz-System. Стороны согласовали нарастить поставки с февраля 2026 года, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ожидается, что мощности импорта газа через Польшу вырастут с 15,3 миллиона кубометров до 18,4 миллиона кубометров в сутки уже к концу апреля.
 

Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры, 
– отметил Шмыгаль.

По его словам, польское направление импорта газа остается одним из приоритетных. Ведь через соседнее государство Украина имеет возможность получить доступ к различным источникам поставок топлива.

Заметьте! В Украину через Польшу поступило 2,1 миллиарда кубометров газа в 2025 году, в частности, около 600 миллиона кубометров американского СПГ. В общем польская сторона обеспечила более 30% общего объема импорта.

Сколько Украина импортирует газа?

  • Накануне этой зимы Украина смогла накопить 13,2 миллиарда кубометров природного газа. Министр экономики Алексей Соболев сообщил об этом во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

  • Однако этих запасов оказалось недостаточно из-за многочисленных ударов России по газовой инфраструктуре. По словам министра, Украине нужно закупить еще более 4 миллиардов кубометров газа, чтобы полностью обеспечить потребности страны.

  • Чтобы гарантировать стабильное поставки до конца отопительного сезона, Украина наладила ежедневный импорт природного газа, уточнил заместитель министра энергетики Николай Колесник. Газ поступает несколькими маршрутами, в частности через Польшу, Словакию, Румынию и Трансбалканский коридор.