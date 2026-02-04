Хватит для 700 тысяч семей: Украина получила первую партию СПГ в этом году
- Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году, объемом почти 100 миллионов кубометров.
- Этого объема хватит на месяц зимнего потребления для примерно 700 тысяч семей, что является важным в условиях экстремально морозной зимы и террористических атак на энергетическую инфраструктуру.
В Украину поступила первая партия американского сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 году. Поставить топливо помог польский государственный концерн ORLEN.
На сколько хватит партии газа?
Об этом рассказал председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
Сжиженный газ из США Украина получила в конце января. Первая партия в этом году составила почти 100 миллионов кубометров.
СПГ доставили в польский терминал в городе Свиноуйсьце, а уже оттуда топливо поступило в украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Для понимания: этого объема достаточно на месяц зимнего потребления для примерно 700 тысяч семей,
– объяснил Корецкий.
По словам руководителя, сегодня для Украины чрезвычайно важно импортировать дополнительные объемы газа. Ведь зима выдалась экстремально морозной, а Россия не прекращает своих террористических атак на энергетическую инфраструктуру.
Поэтому Нафтогаз продолжает работать с международными партнерами, чтобы привлечь ресурсы для стабильного обеспечения украинцев газом этой зимой.
Следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале – марте,
– добавил Корецкий.
Важно! Всего в течение 2026 года Нафтогаз планирует импортировать около 1 миллиарда кубометров американского СПГ.
Кто помогает импортировать газ?
Чтобы увеличить импорт газа, "Оператор ГТС Украины" договорился с польским оператором ГТС Gaz-System. Стороны согласовали нарастить поставки с февраля 2026 года, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры,
– отметил Шмыгаль.
По его словам, польское направление импорта газа остается одним из приоритетных. Ведь через соседнее государство Украина имеет возможность получить доступ к различным источникам поставок топлива.
Заметьте! В Украину через Польшу поступило 2,1 миллиарда кубометров газа в 2025 году, в частности, около 600 миллиона кубометров американского СПГ. В общем польская сторона обеспечила более 30% общего объема импорта.
Сколько Украина импортирует газа?
Накануне этой зимы Украина смогла накопить 13,2 миллиарда кубометров природного газа. Министр экономики Алексей Соболев сообщил об этом во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Однако этих запасов оказалось недостаточно из-за многочисленных ударов России по газовой инфраструктуре. По словам министра, Украине нужно закупить еще более 4 миллиардов кубометров газа, чтобы полностью обеспечить потребности страны.
Чтобы гарантировать стабильное поставки до конца отопительного сезона, Украина наладила ежедневный импорт природного газа, уточнил заместитель министра энергетики Николай Колесник. Газ поступает несколькими маршрутами, в частности через Польшу, Словакию, Румынию и Трансбалканский коридор.