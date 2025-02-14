Индия стремится увеличить импорт энергоносители из США для избежания тарифов Трампа

Индия стремится увеличить импорт нефти и газа из США. Таким образом Нью-Дели хочет уменьшить торговый дисбаланс между двумя странами.

Индия планирует увеличить импорт энергоносителей из США

Кроме того, Индия так планирует избежать возможных ответных тарифов, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Индия будет договариваться с США, чтобы снизить торговое напряжение

Я думаю, что мы закупили около 15 миллиардов долларов американской энергетической продукции. Есть большая вероятность, что эта цифра возрастет до 25 миллиардов долларов,

- заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри во время брифинга в Вашингтоне после встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом Дональдом Трампом.

Мисри также добавил, что "вполне возможно, что увеличенные закупки энергоносителей будут способствовать сокращению дефицита между Индией и США". В частности государственные компании, участвующих в конференции India Energy Week в Нью-Дели на этой неделе, заявили, что стремятся покупать больше американской нефти и сжиженного природного газа (LNG).

Интересно! Например, Indian Oil Corp. ведет переговоры с Cheniere Energy Inc. о долгосрочном контракте на поставку LNG. Глава компании Gail India Ltd Сандип Гупта также сообщил, что компания возобновила планы по покупке доли в заводе по производству сжиженного газа в США.

Отношения Индии и США

Так в 2021 году Индия была крупнейшим покупателем американской нефти, импортируя около 406 000 баррелей в день. По данным компании Kpler, это составляло 14,5% от общего экспорта нефти из США.

Но в 2024 году объемы поставок упали до 221 000 баррелей в день, поскольку индийские нефтепереработчики предпочли российской нефти со скидкой. Сейчас третий по величине потребитель нефти в мире сталкивается с трудностями в закупке российской нефти из-за последних санкций США. Ограничения нарушили логистические цепи поставок, заставляя переработчиков искать альтернативные источники.

В то же время США являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая. Общий объем торговли между странами с апреля по ноябрь 2024 года составил 82,5 миллиарда долларов.

Однако экспорт Индии составил 52,9 миллиарда долларов, тогда как импортируемые товары стоили 29,6 миллиарда долларов. А этот разрыв может сделать страну уязвимой к соответствующим тарифам со стороны американской администрации.

Первоначальный оптимизм Индии относительно президентства Трампа омрачен опасениями относительно возможных торговых войн и политики иммиграции, направленной против ее граждан. В попытке избежать торговых ограничений правительство предложило уступки, такие как снижение импортных пошлин и постепенную отмену дополнительных сборов на импорт,

- пишет издание.

Заметьте! Моди согласился начать переговоры по сокращению торгового дефицита США, о чем заявил Трамп. В то же время он обвинил Индию в высоких пошлинах, которые побудили США к введению соответствующих тарифов.