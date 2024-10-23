На сколько вырастут пенсии украинцев

Окончательные цифры повышения пенсий станут известны только в начале 2025 года, поскольку индексация зависит от уровня инфляции и роста зарплат, объяснила "Громадському Радіо" Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований. Дело в том, что с них уплачиваются взносы в ЕСВ.

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Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10 – 12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%,

- объяснила эксперт.

Лидия Ткаченко отметила, что премьер-министр и министр социальной политики подтвердили наличие средств на индексацию пенсий в проекте бюджета на 2025 год. А по состоянию на 1 октября в Украине было примерно 10,3 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляла – 5 852 гривны.

Интересно! Как отмечает Лидия Ткаченко, выплаты пенсионерам в Украине распределены неравномерно: примерно половина получает пенсии в пределах 3 – 4 тысяч гривен, тогда как более миллиона человек получают более 10 тысяч гривен.