На скільки зростуть пенсії українців

Остаточні цифри підвищення пенсій стануть відомі тільки на початку 2025 року, оскільки індексація залежить від рівня інфляції та зростання зарплат, пояснила "Громадському Радіо" Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень. Річ у тім, що з них сплачуються внески до ЄСВ.

Читайте також: "Друга" пенсія: що це таке й чи буде вона в Україні

Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10 – 12%. Минулого року цей показник становив близько 6%,

— пояснила експертка.

Лідія Ткаченко зазначила, що прем'єр-міністр і міністр соціальної політики підтвердили наявність коштів на індексацію пенсій у проєкті бюджету на 2025 рік. А станом на 1 жовтня в Україні було приблизно 10,3 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становила – 5 852 гривні.

Цікаво! Як зазначає Лідія Ткаченко, виплати пенсіонерам в Україні розподілені нерівномірно: приблизно половина отримує пенсії в межах 3 – 4 тисяч гривень, тоді як понад мільйон осіб отримують понад 10 тисяч гривень.