В этом году без повышения: какие категории пенсионеров государство оставит без индексации 1 марта

Правительство обещает повысить ежемесячные выплаты для пенсионеров с 1 марта, однако на перерасчет выплат могут рассчитывать не все. В частности в зоне риска работающие пенсионеры и еще несколько категорий.

Какие категории пенсионеров не получат повышения пенсий?

О том, для кого мартовская индексация не состоится, 24 Каналу рассказал Андрей Павловский, эксперт по вопросам соцполитики.

Анонсированный перерасчет 1 марта коснется не всех категорий пенсионеров. Эксперт объясняет, что чаще всего не подпадают под индексацию выплаты пенсионеров, которые:

продолжают работать несмотря на возраст;

вышли на пенсию недавно;

получают маскимальную пенсию.

В частности, если подробнее разобрать ситуацию с теми, кто недавно ушел на заслуженный отдых – у них начисленная пенсия уже выше. При расчете будущих выплат учитывалась более высокая заработная плата (от которой зависит размер пенсии). Следовательно, сама пенсия тоже выше.

Кроме того, есть еще исключение, который касается социальной пенсии. Ее фактически тоже индексируют, ведь подтягивают к минимальному показателю, который устанавливают в бюджете,

– прокомментировал Павловский.

В то же время Сергей Коробкин, эксперт по пенсионному законодательству, акцентировал, что размер пенсии зависит от прожиточного минимума. Показатель повысили в начале 2026 года. Соответственно выросла и минимальная пенсия. По индексации – правительство не будет повышать такие пенсии еще раз.

Эксперт говорит, чем позже человек вышел на пенсию – тем больше будет ее выплата, что связано со средним показателем зарплаты по стране.

Здесь надо понимать, что размер пенсии прежде всего зависит от зарплаты и стажа человека. То есть если человек выходит на пенсию, то происходит соотношение его зарплаты и средней зарплаты за три последних года по стране,

– пояснил Коробкин.

В частности, в соответствии с постановлением Кабмина об индексации в 2026 году страховые пенсии "недавних" лет получили отдельные коэффициенты. В зависимости от года выхода на пенсию, процент индексации будет таким:

пенсии, что назначили в 2021 и 2022 годах, – повысят на 6,1%;

пенсии, что назначили в 2023 году, – повысят на 4,8%;

пенсии, что назначили в 2024 году, – повысят на 3,6%;

пенсии, что назначили в 2025 году, – повысят на 2,4%.

Показатели фактически подтверждают слова Сергея Коробкина: чем позже начислили пенсию – тем выше она есть. И именно поэтому сейчас требует меньшего повышения по сравнению с теми выплатами, которые начисляли пенсионерам гораздо раньше.

На какое повышение выплат могут рассчитывать пенсионеры?

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее писала, что 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%. В частности она отметила, что показатель индексации в 2026 году превышает уровень инфляции 2025 года.

Заметьте! Чтобы справедливо повысить выплаты, правительство восстанавливает индексацию для пенсий, назначенных в 2021 – 2025 годах, однако по другим коэффициентам (в зависимости от года выхода на пенсию).

Перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все виды пенсий:

по возрасту;

военные;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

В то же время повысят специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.

Что еще нужно знать об индексации 2026 года?

Несмотря на обещанный показатель перерасчета ежемесячных выплат – 12,1%, на самом деле пенсии могут увеличит не настолько. Эксперты прогнозируют, что большинство выплат вырастет на 7 – 8%, в соответствии с уровнем инфляции.

В частности выплаты увеличат для чернобыльцев. Однако процент будет зависеть от группы инвалидности, которую человек приобрел во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Известно, что повышенные выплаты будут на уровне от 12 до 20 тысяч гривен.