Индексация зарплаты в 2024 году: когда ждать новых выплат

В этом году могу состояться индексация зарплат для всех работников. Сумма повышения будет у каждого разная.

Индексация зарплат со стороны работодателя

Если работодатель не индексирует заплату своим сотрудникам или делает это с опозданием, он понесет ответственность:

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финансовую – штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;

административную – взыскание от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 гривен в отношении: несовершеннолетнего; беременной женщины; отца-одиночки; отца, воспитывающего ребенка до 14 лет; отца, воспитывающего ребенка-инвалида.



Когда ждать индексацию

Это регулируется постановлением №1078, от 17 июля 2023 года. Согласно ему индексации должны проводить все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также ФЛП, которые используют труд наемных работников.

В 2023 году индексация была приостановлена, однако в 2024 году такого решения не было. Поэтому теперь эта процедура является обязательной к исполнению.

Выплаты индексируют с первого числа месяца, после месяца, в котором официально опубликован Госстатом индекс потребительских цен, который публикуется не позднее 10 числа каждого месяца.

Поэтому месяцем начисления индексации должен был стать декабрь 2023 года. Однако учитывая, что процедуру индексации восстановили только в январе этого года, тогда тот месяц в котором была повышена заработная плата и будет считаться базовым месяцем для индексации.

На сколько вырастут выплаты

Индексация зарплат населения проводится, когда индекс потребительских цен превысил порог 103%. Стоит заметить, что индексации подлежит только часть зарплаты, а именно, и которая соответствует прожиточному минимуму.

То есть, если у человека зарплата 10 000 гривен, проиндексируют только 3 028 гривен – прожиточный минимум для трудоспособных лиц.