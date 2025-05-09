Ради торговой сделки с Трампом: Индия готова существенно снизить тарифы
- Индия планирует снизить тарифную разницу со США до менее чем 4% с почти 13%, что является частью усилий по снижению торговых барьеров в обмен на снятие пошлин Трампа.
- Индия также стремится получить льготы в поставках "приоритетных товаров" и упростить экспортные правила для США, в частности для самолетов, автомобилей, телекоммуникационного оборудования и медицинских приборов.
Индия предложила сократить тарифную разницу с США до менее чем 4% с почти 13%. Сокращение может произойти в обмен на освобождение от действующих и потенциальных повышений пошлин Трампа.
Индия может снизить тарифы в попытке заключить соглашение с Трампом
То есть средняя разница между тарифами Индии и США будет снижена на 9 процентных пунктов, что является одним из крупнейших усилий по снижению торговых барьеров, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Индия закупает больше американской нефти накануне переговоров
США – крупнейший торговый партнер Индии. Общий объем двусторонней торговли составляет около 129 миллиардов долларов в 2024 году. Баланс торговли в пользу Индии, которая имеет профицит в 45,7 миллиарда долларов.
Трамп уже объявил о первой "прорывное соглашение" с Соединенным Королевством, которая снижает средние британские пошлины на американские товары, но оставляет в силе базовую 10% пошлину США на британский импорт. Вероятно, это станет шаблоном для дальнейших договоренностей с другими партнерами.
Что сейчас известно о тарифах в отношении Индии?
В прошлом месяце Трамп объявил 90-дневную паузу во введении взаимных пошлин на мировых торговых партнеров, в частности 26% пошлины на Индию, пока продолжаются переговоры. В это время продолжает действовать базовая 10% пошлина для Индии и ряда других стран. В частности после Великобритании следующими странами в очереди на финализацию соглашений являются Индия и Япония.
Обратите внимание! Для достижения договоренности Нью-Дели предложил снизить пошлины до нуля на 60% тарифных позиций в первой фазе переговоров.
Какие еще предложения предоставили в Нию-Дели
Кроме того, Индия предложила предоставить преференциальный доступ почти 90% товаров, импортируемых из США, включая сниженные тарифы. Речь идет о ключевых экспортных секторах:
- драгоценные камни и ювелирные изделия;
- кожа;
- одежда;
- текстиль;
- масличные культуры;
- креветки и тому подобное.
Индия также стремится получить льготы, которые будут предоставлять ей преимущество перед конкурентами в поставках "приоритетных товаров". Однако ожидания Индии относительно полного освобождения ее экспорта от пошлин не согласуются с соглашением между США и Британией,
– пишет Reuters.
Чтобы сделать соглашение более привлекательным для Вашингтона, Индия предложила упростить экспортные правила для нескольких дорогостоящих товаров из США:
- самолеты и запчасти;
- роскошные автомобили и электромобили;
- телекоммуникационное оборудование;
- медицинские приборы;
- вина и виски;
- ягоды;
- чернослив;
- отдельные химикаты;
- корма для животных и тому подобное.
Индия также просит, чтобы США поставили ее на один уровень с такими ключевыми союзниками, как Великобритания, Австралия и Япония, в критических технологических отраслях. В частности в искусственном интеллекте, телекоммуникациях, биотехнологиях, фармацевтике и производстве полупроводников.
Важно! Однако стремление Вашингтона делиться критическими технологиями с такими союзниками, как Индия, часто наталкивается на внутренние ограничения правительства США.