Интересует не только нефть: Индия положила глаз на ценные российские месторождения

Индия размышляет над тем, чтобы приобрести активы по добыче коксующегося угля в России. Таким образом Нью-Дели стремится гарантировать себе стабильные поставки стратегически важного для нее сырья.

Какие угли ищет Индия в России

По словам трех источников, в прошлом месяце индийская делегация уже посетила Россию и провела предварительные переговоры с представителями власти и угольной промышленности, пишет Reuters.

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Российскими месторождениями заинтересовались две индийские государственные компании:

Steel Authority of India (SAIL);

и NMDC.

И SAIL, и NMDC изучают возможности поставки сырья и ведут переговоры с Россией,

– отметил один из источников.

Более того, SAIL уже якобы даже создала внутреннюю рабочую группу для анализа этого вопроса.

Такая активность объясняется тем, что в январе правительство Индии официально признало коксующийся уголь критически важным и стратегическим ресурсом из-за значительной зависимости страны от импорта.

Сейчас более половины потребностей в коксующемся угле страна покрывает за счет Австралии, а остальное импортирует из России, США и других стран.

Какие еще ископаемые нужны Нью-Дели

Кроме угля, Индия заинтересована также российским никелем и стремится значительно увеличить импорт сырья. Первые консультации по увеличению поставок между сторонами якобы состоялись еще в апреле в Нью-Дели.

Никель имеет ключевое значение для развития индийской отрасли электромобилей, в частности производства аккумуляторов,

– отмечает издание.

Индийское правительство планирует, что к 2030 году доля электрокаров в продажах возрастет:

в секторе легковых автомобилей – с 6% до 30%;

среди двухколесного транспорта – с 9% вплоть до 80%.

Но для этого нужно существенно нарастить поставки никеля.

Также этот металл широко используется в производстве нержавеющей стали. Поскольку страна хочет увеличить ее производство и ускорить переход к более чистой энергетике, то активно ищет стабильные источники поставок ключевого сырья.

Сейчас Индия закупает никель преимущественно в Китае, Японии, Норвегии и США, тогда как поставки из России остаются незначительными.

Заметьте! Нью-Дели также настроено обеспечить надежные поставки других важных материалов, в частности лития, кобальта и редкоземельных элементов.