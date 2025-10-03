Будет покупать у США: Индия меняет стратегию из-за торговой войны с Вашингтоном
- Индия будет покупать до трех крупных танкеров сжиженного газа в США ежемесячно в 2026 году из-за торговой войны с Вашингтоном.
- Индийские нефтяные гиганты стремятся заполнить пробелы в поставках СПГ, вызванные осложнениями в торговле между США и Китаем.
Нью-Дели пытается найти выход из торгового спора с Вашингтоном, который бьет по индийской экономике. Компании ищут первые долгосрочные поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов.
Почему Индия будет покупать газ у США?
Торговая война между странами нарушает поставки СПГ и сырья для производства пластмасс в Индию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Поэтому государственные индийские компании планируют закупать до трех очень больших танкеров сжиженного газа в США ежемесячно в 2026 году.
Это три нефтяных гиганта Индии, которые обеспечивают СПГ для более 331 миллиона домохозяйств страны:
- Indian Oil Corp.;
- Bharat Petroleum Corp.;
- и Hindustan Petroleum Corp.
При этом более 60% газа они импортируют.
По словам трейдеров, это первый случай, когда Индия, которая уже имеет долгосрочные контракты с такими странами, как Саудовская Аравия, пытается заключить соглашение о поставках американского СПГ.
Это произошло после того, как правительство Индии объявило о планах закупки большего количества энергии из США, стремясь убедить Вашингтон снизить 50% пошлины, введенные в августе,
– отмечает издание.
Таким образом Нью-Дели также пытается заполнить пробелы, которые возникли из-за осложнения торговых отношений между США и Китаем. Ведь СПГ является одним из тех товаров, на которые влияют высокие тарифы между двумя крупнейшими экономиками мира.
- Пекин сотрудничает со странами Ближнего Востока, чтобы обменивать американские партии сланцевого газа, как правило, с дисконтом.
- В то же время производители с Ближнего Востока снижают цены, чтобы поддержать продажи газа и сдержать конкуренцию.
Важно! В попытке найти общий язык с администрацией Трампа Индия также обратилась к США с просьбой. По данным Bloomberg, она просит разрешить покупать сырую нефть у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями, чтобы уменьшить закупки у России.
Торговая война Индии и США: что известно?
США ввели 50% пошлины на товары из Индии, чтобы она отказалась от закупок российской нефти. Трамп заявил, что торговля Нью-Дели с Москвой помогает финансированию войны в Украине.
Однако Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что закупки будут осуществляться с учетом национальных интересов страны.
Стоит добавить, что больше всего от пошлин Трампа пострадала текстильная отрасль Индии. Индийские фабрики, которые инвестировали средства в ожидании бума заказов, сейчас оказались с большими долгами и непроданными товарами.