Индия нарастила поставки ограниченных критически важных технологий, запрещенных западными санкциями на территорию России. Сейчас страна занимает второе место по величине экспорта.

Объемы индийского экспорта стали для Кремля вторыми по величине после китайского. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных технологий

Официальные американские и европейские чиновники на условиях анонимности рассказали Bloomberg, что индийский экспорт таких товаров, как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае 2024 года.

Это примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года. Более того, этот показатель подскочил до 95 миллионов долларов уже в июле. Сейчас по объемам поставок указанных товаров в Россию Индию превосходит только Китай.

Таким образом, по последним данным, почти пятая часть важных технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию. На этом фоне отмечается сложность попыток подавить подсанкционный экспорт.

Как пишет издание, союзники Украины, которые пытаются ограничить импорт товаров двойного назначения в Россию из-за санкций, разочарованы, поскольку не находят ответа от своих индийских коллег по этой проблеме.

Западные чиновники стремятся развивать партнерские отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и его правительством, однако тот одновременно расширяет связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Поэтому союзники нашего государства рассматривают вариант введения санкций против Индии. За последние месяцы чиновники ЕС и США несколько раз приезжали в страну, пытаясь заставить власти принять жесткие меры для прекращения поставок в Россию.

К слову, импорт российской нефти в Индию сократился на 18 сократился на 18,3% в июле и августе этого года, достигнув примерно 1,7 барреля в сутки. Однако несмотря на сокращение, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.