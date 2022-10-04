Какой будет инфляция по результатам сентября: прогноз экспертов

В сентябре инфляция превысит августовский уровень, однако в общем плане замедлится. Ожидать ли роста ставок по кредитам и повышения учетной ставки, читайте дальше.

Какой будет инфляция

Эксперт Ярослав Жалило, в комментарии 24 каналу, спрогнозировал, что по результатам сентября инфляция будет выше, чем в августе. Он напоминает, что сентябрь – октябрь традиционно в месяцы, когда несколько увеличивается способность потребительского спроса, из-за завершения осенней полевых работ. Поскольку люди получают дополнительные средства и соответственно они снова выходят на рынок.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Ярослав Жалоло Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований На сегодняшний день возможная такая волна будет немного слабее обычного, но думаю, что это, как всегда, повлияет на ускорение ценовой динамики. Поэтому я думаю, что инфляция будет больше, чем в августе.

Аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что инфляция по результатам сентября вырастет, однако в целом ее темпы будут затормаживаться.

Этот вопрос в первую очередь касается того, что НБУ не меняет курс валют, потому что стоимость валюты не перенеслась в новый диапазон товарных групп и услуг.

Второе, есть понижение на фоне распространяющегося коронавируса. Есть вопросы, связанные со снижением производства и стоимости товаров и потребностей.

Третье – это рецессия, потому что мы видим, что инфляция растет и во многих странах, где центробанки поднимают процентные ставки по кредитам. Учетная ставка поднимается, растут ставки по кредитам и соответственно мы входим в процесс на пороге так называемой рецессии и согласно этому начинается заторможение процессов, связанных с инфляцией и спросом со стороны населения.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Поэтому то, что прогнозировалось ранее, что до конца года инфляция будет на уровне 29 – 30% пока наверняка не произойдет, не осуществится. И в принципе я думаю, что сейчас уже инфляционные процессы начинают заторможиваться в динамике роста. Поэтому, если вы меня спрашиваете за сентябрь, я думаю, что повысится там с уровня 23,8% на текущее время до там 24,2 – 24,3% годовых.

Интересно Доллар падает: эксперт рассказал, как долго это продлится

Учетная ставка и ставки по кредитам

Напомним, что в октябре Правление Национального банка Украины по монетарной политике будет пересматривать уровень учетной ставки. По мнению Невмержицкого, ожидать ее роста и увеличения ставки по кредитам, не стоит, ведь текущая ставка в 25% годовых должна "себя отработать в полном объеме".

Я не думаю, что НБУ на данный момент будет пересматривать учетную ставку. То есть больше нет, чем да. Причина – это вопрос, связанный с заторможением инфляционного процесса в Украине. На это также оказывает влияние мировой показатель. Цены на топливо, в том числе мы видим, что снизились со 110 до 85 долларов за баррель,

– рассказывает аналитик.

Заметим, прогноз эксперт делал 29 сентября, а 2 октября стало известно, что ОПЕК+ сократит объемы добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Поэтому на фоне ожиданий решения стран-членов ОПЕК+ цена нефти несколько возросла.

Я не думаю, что до конца года регулятор будет менять учетную ставку, таким образом влияя на стоимость денег, депозитов и кредитов в Украине. Нужно, чтобы эта ставка отработала себя в полном объеме и сейчас она работает и будем ожидать от нее больших результатов,

– резюмировал эксперт.

Что такое учетная ставка

Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, увеличивает ее и соответственно, когда она контролируемая – снижает. также уровень ставки влияет на ставки по кредитам и депозитам: когда повышается – растут и наоборот.

В настоящее время в Украине учетная ставка находится на уровне 25% годовых. До этого уровня регулятор повысил ее 2 июня, после чего в течение нескольких просмотров сохранял ставку на текущем уровне. Добавим, что это далеко не самый высокий ее уровень за последние годы. Так, например, в 2015 году учетная ставка в течение шести месяцев была на уровне 30% годовых.