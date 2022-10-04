Какой будет инфляция
Эксперт Ярослав Жалило, в комментарии 24 каналу, спрогнозировал, что по результатам сентября инфляция будет выше, чем в августе. Он напоминает, что сентябрь – октябрь традиционно в месяцы, когда несколько увеличивается способность потребительского спроса, из-за завершения осенней полевых работ. Поскольку люди получают дополнительные средства и соответственно они снова выходят на рынок.
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На сегодняшний день возможная такая волна будет немного слабее обычного, но думаю, что это, как всегда, повлияет на ускорение ценовой динамики. Поэтому я думаю, что инфляция будет больше, чем в августе.
Аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что инфляция по результатам сентября вырастет, однако в целом ее темпы будут затормаживаться.
- Этот вопрос в первую очередь касается того, что НБУ не меняет курс валют, потому что стоимость валюты не перенеслась в новый диапазон товарных групп и услуг.
- Второе, есть понижение на фоне распространяющегося коронавируса. Есть вопросы, связанные со снижением производства и стоимости товаров и потребностей.
- Третье – это рецессия, потому что мы видим, что инфляция растет и во многих странах, где центробанки поднимают процентные ставки по кредитам. Учетная ставка поднимается, растут ставки по кредитам и соответственно мы входим в процесс на пороге так называемой рецессии и согласно этому начинается заторможение процессов, связанных с инфляцией и спросом со стороны населения.
Поэтому то, что прогнозировалось ранее, что до конца года инфляция будет на уровне 29 – 30% пока наверняка не произойдет, не осуществится. И в принципе я думаю, что сейчас уже инфляционные процессы начинают заторможиваться в динамике роста. Поэтому, если вы меня спрашиваете за сентябрь, я думаю, что повысится там с уровня 23,8% на текущее время до там 24,2 – 24,3% годовых.
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Учетная ставка и ставки по кредитам
Напомним, что в октябре Правление Национального банка Украины по монетарной политике будет пересматривать уровень учетной ставки. По мнению Невмержицкого, ожидать ее роста и увеличения ставки по кредитам, не стоит, ведь текущая ставка в 25% годовых должна "себя отработать в полном объеме".
Я не думаю, что НБУ на данный момент будет пересматривать учетную ставку. То есть больше нет, чем да. Причина – это вопрос, связанный с заторможением инфляционного процесса в Украине. На это также оказывает влияние мировой показатель. Цены на топливо, в том числе мы видим, что снизились со 110 до 85 долларов за баррель,
– рассказывает аналитик.
Я не думаю, что до конца года регулятор будет менять учетную ставку, таким образом влияя на стоимость денег, депозитов и кредитов в Украине. Нужно, чтобы эта ставка отработала себя в полном объеме и сейчас она работает и будем ожидать от нее больших результатов,
– резюмировал эксперт.