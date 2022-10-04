Якою буде інфляція

Експерт Ярослав Жаліло, у коментарі 24 каналу, спрогнозував, що за результатами вересня інфляція буде вищою, ніж у серпні. Він нагадує, що вересень – жовтень традиційно місяці, коли дещо збільшується спроможність споживчого попиту, через завершення осінньою польових робіт. Оскільки люди отримують додаткові кошти й відповідно вони знову виходять на ринок.

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Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень На сьогодні можлива така хвиля буде трохи слабшою, ніж зазвичай, але думаю, що це, як і завжди, вплине на прискорення цінової динаміки. Тому я думаю, що інфляція буде більшою, ніж в серпні.

Аналітик Василь Невмержицький зауважує, що інфляція за результатами вересня зросте, однак загалом її темпи будуть загальмовуватись.

Це питання в першу чергу стосується того, що НБУ не змінює курс валют, тому що вартість валюти не перенеслася в новий діапазон товарних груп та послуг.

Друге, є пониження на фоні коронавірусу, який розповсюджується. Є питання пов’язані зі зниженням виробництва та вартості товарів і потреб.

Третє – це рецесія, тому що ми бачимо, що інфляція росте і в багатьох країнах, де центробанки піднімають відсоткові ставки по кредитах. Облікова ставка підіймається, зростають ставки по кредитах й відповідно ми входимо в процес на порозі так званої рецесії й відповідно до цього, починається заторможування процесів пов’язаних з інфляцією та попитом з боку населення.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Тому те що прогнозувалось раніше, що до кінця року інфляція буде на рівні 29 – 30% наразі напевне не відбудеться, не спровадиться. І в принципі я думаю, що наразі вже інфляційні процеси починають заторможуватись в динаміці зростання. Тому, якщо ви мене питаєте за вересень, я думаю що підвищиться там з рівня 23,8% на поточний час до там 24,2 – 24,3% річних.

Нагадаємо! Інфляції сягнула 23% річних проти 22,2% у липні. Але зауважимо, що це було менше за прогноз НБУ.

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Облікова ставка й ставки по кредитах

Нагадаємо, що у жовтні Правління Національного банку України з питань монетарної політики переглядатиме рівень облікової ставки. На думку Невмержицького, очікувати її зростання та збільшення ставки по кредитах, не варто, адже поточна ставка у 25% річних повинна "себе відпрацювати в повному обсязі".

Я не думаю, що НБУ на разі буде переглядати облікову ставку. Тобто більше ні, ніж так. Причина – це питання пов’язане з заторможуванням інфляційного процесу в Україні. На це також впливає світовий показник. Ціни на паливо, в тому числі ми бачимо, що знизились зі 110 до 85 доларів за барель,

– розповідає аналітик.

Зауважимо, прогноз експерт робив 29 вересня, а 2 жовтня стало відомо, що ОПЕК+ скоротить обсяги видобування нафти на понад 1 мільйон барелів на добу. Тож на тлі очікувань щодо рішення країн-членів ОПЕК+ ціна нафти дещо зросла.

Я не думаю, що наразі, до кінця року регулятор буде змінювати облікову ставку, таким чином впливаючи на вартість грошей, депозитів та кредитів в Україні. Потрібно, щоб ця ставка себе відпрацювала в повному обсязі й наразі вона працює і будемо очікувати від неї більших результатів,

– резюмував експерт.

Що таке облікова ставка За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, збільшує її й відповідно, коли вона контрольована – знижує. також рівень ставки впливає на ставки по кредитах та депозитах: коли підвищується – зростають й навпаки. Зараз в Україні облікова ставка знаходиться на рівні 25% річних. До цього рівня регулятор підвищив її 2 червня, після чого протягом декількох переглядів, зберігав ставку на поточному рівні. Додамо, що це далеко не найвищий її рівень за останні роки. Так, наприклад, у 2015 році облікова ставка протягом шести місяців була на рівні 30% річних.

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