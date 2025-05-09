В Украине в апреле "приостановилась" инфляция в апреле
- Потребительские цены в Украине выросли на 0,7% в апреле 2025 года, а годовая инфляция достигла 15,1%.
- Цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,8% в апреле, причем больше всего подорожали свинина и фрукты на 7,9%.
Потребительские цены в Украине выросли на 0,7% в апреле текущего года. В то же время в годовом измерении они увеличились уже на 15,1%.
Что происходит с инфляцией
В частности базовая инфляция в апреле 2025 года по сравнению с мартом составила 0,4%, тогда как с начала года – 3,9%, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
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Согласно данным Госстата, потребительские цены год к году выросли на 15,1%. Однако еще месяц назад этот показатель равнялся 14,6%.
В апреле цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,8%, а в годовом измерении этот показатель достиг 19,8%. В то же время цены на алкогольные напитки, а также табачные изделия повысились на 1,3%.
Среди продуктов больше всего подорожали свинина и фрукты. Речь идет о подорожании на 7,9%.
На 3,6-0,8% выросли цены на такие продукты:
- мясо птицы;
- сахар;
- говядину;
- рыбу;
- продукты из рыбы;
- хлеб;
- сало;
- макаронные изделия;
- овощи;
- безалкогольные напитки.
В то же время некоторые товары подешевели на 2,5–0,2%. Это яйца, рис и масло. Но годовой показатель роста цен на яйца остается самым большим – 74,6%.
Заметьте! Цены на транспорт снизились на 0,3%. В то же время на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте.