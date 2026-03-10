Инфляция в Украине снова ускорилась: на что цены выросли больше всего

Индекс потребительских цен – показатель изменения во времени цен и тарифов на товары и услуги для населения. После пиковых значений в мае 2025 года инфляция в Украине постепенно замедлялась аж 8 месяцев подряд.

Как изменились цены в Украине?

Однако тенденция изменилась в этом году в феврале. Детали сообщили в Государственной службе статистики.

По сравнению с январем 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила 1%, но против февраля 2025 года – аж 7,6%.

Например, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%:

больше всего подорожали овощи – на 13%;

– на 13%; фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыба, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядина, молоко и безалкогольные напитки – подорожали на 6,1 – 0,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, а на топливо и масла – на 3,3%. Кроме того, известно о повышении тарифов на мобильную связь – на 9,1%.

Что подешевело в Украине?

В то же время на 4,1 – 0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры.

Более того, подешевели одежда (на 3%) и обувь (на 2,2%), а также проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,2%.

Какой будет инфляция в Украине?