Почему европейские банкиры бьют тревогу

Главной причиной беспокойства стало стремительное подорожание природного газа и нефти, что уже разогнало инфляцию в еврозоне до трехлетнего максимума в 4%, пишет Reuters.

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Член Совета управляющих Европейского центрального банка Альваро Сантос Перейра предупредил, что это давление может перекинуться на другие отрасли, ударив по кошелькам обычных потребителей.

По словам главы Банка Португалии, ситуация осложняется низким уровнем запасов в газохранилищах некоторых стран Северной Европы.

Если зима будет холодной, в некоторых странах могут возникнуть проблемы с запасами газа и дополнительное давление на цены на электроэнергию– подчеркнул Сантос Перейра во время выступления на конференции издания Jornal de Negócios.

Обратите внимание! Это означает, что европейцам стоит готовиться к возможному росту сумм в счетах за свет и тепло.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что инфляция в еврозоне действительно достигла 4%. А это самый высокий уровень за более чем три года.

Последний высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2023 года. Тогда инфляция составляла 4,3%.