Чому європейські банкіри б'ють на сполох

Головною причиною занепокоєння стало стрімке подорожчання природного газу та нафти, що вже розігнало інфляцію в єврозоні до трирічного максимуму у 4%, пише Reuters.

Adv

Член Ради керуючих Європейського центрального банку Алваро Сантос Перейра попередив, що цей тиск може перекинутися на інші галузі, вдаривши по гаманцях звичайних споживачів.

За словами очільника Банку Португалії, ситуація ускладнюється низьким рівнем запасів у газосховищах деяких країн Північної Європи.

Якщо зима буде холодною, у деяких країнах можуть виникнути проблеми із запасами газу та додатковий тиск на ціни на електроенергію– наголосив Сантос Перейра під час виступу на конференції видання Jornal de Negócios.

Зверніть увагу! Це означає, що європейцям варто готуватися до можливого зростання сум у платіжках за світло та тепло.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що інфляція в єврозоні дійсно сягнула 4%. А це найвищий рівень за понад три роки.

Останній високий показник зафіксували у вересні 2023 року. Тоді інфляція становила 4,3%.