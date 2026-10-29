Цены будут расти быстрее: НБУ обновил прогноз инфляции на 2026 год

Почему цены в Украине будут расти быстрее

Национальный банк Украины ухудшил прогноз годовой инфляции на 2026 год до 12,5%. Главной причиной такого резкого скачка цен стали последствия российских обстрелов, которые добавили к показателю почти один процент, о чем сообщает Укринформ.

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По словам главы НБУ Андрея Пышного, вражеские атаки на инфраструктуру – не единственная проблема для кошельков украинцев. "Среди других важных факторов, которые будут сказываться на ценовой динамике, – последствия подорожания топлива и расширение бюджетных стимулов", – пояснил глава регулятора. Проще говоря: подорожавший бензин и увеличение государственных расходов неизбежно влекут за собой подорожание товаров и услуг в магазинах.

Как Нацбанк планирует защищать деньги украинцев

Чтобы сдержать ценовое давление, регулятор обещает поддерживать привлекательность гривневых активов – то есть держать ставки по депозитам на уровне, который позволит перекрыть обесценивание денег. Кроме того, стабильность валютного рынка остается приоритетом, чтобы не допустить резких скачков курса доллара. В то же время эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы украинцы начнут меньше тратить из-за последствий атак, что также немного притормозит инфляцию.

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Обратите внимание! Согласно обновленным данным, облегчения стоит ждать не раньше следующего года. В 2027 году инфляция должна замедлиться до 7,3% благодаря ожидаемому падению мировых цен на нефть и действиям Нацбанка. А вот желаемого целевого уровня в 5%, когда рост цен становится почти незаметным для семейного бюджета, Украина сможет достичь только в 2028 году.

Для этого бизнес должен оправиться от расходов на генераторы и логистику, а на внутреннем рынке должно появиться больше товаров. Напомним, ранее Нацбанк также пересмотрел прогноз реального ВВП в сторону снижения, что свидетельствует об общем замедлении экономики из-за войны.

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Кстати, экономика Германии может восстановиться быстрее, чем ожидалось ранее. Несмотря на опасения, война на Ближнем Востоке пока не нанесла ей столь сильного удара, как прогнозировали.