Ціни зростатимуть швидше: НБУ оновив прогноз інфляції на 2026 рік

Чому ціни в Україні зростатимуть швидше

Національний банк України погіршив прогноз річної інфляції на 2026 рік до 12,5%. Головною причиною такого різкого стрибка цін стали наслідки російських обстрілів, які додали до показника майже відсоток, про що повідомляє Укрінформ.

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За словами голови НБУ Андрія Пишного, ворожі атаки на інфраструктуру – не єдина проблема для гаманців українців. "Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, - ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів", - пояснив очільник регулятора. Простими словами: дорожчий бензин та збільшення державних витрат неминуче тягнуть за собою подорожчання продуктів та послуг у магазинах.

Як Нацбанк планує захищати гроші українців

Щоб стримати ціновий тиск, регулятор обіцяє підтримувати привабливість гривневих активів – тобто тримати ставки за депозитами на рівні, який дозволить перекрити знецінення грошей. Крім того, стабільність валютного ринку залишається пріоритетом, щоб не допустити різких стрибків курсу долара. Водночас експерти очікують, що найближчими місяцями українці почнуть менше витрачати через наслідки атак, що також трохи пригальмує інфляцію.

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Зверніть увагу! Згідно з оновленими даними, полегшення варто чекати не раніше наступного року. У 2027 році інфляція має сповільнитися до 7,3% завдяки очікуваному падінню світових цін на нафту та діям Нацбанку. А от бажаного цільового рівня у 5%, коли зростання цін стає майже непомітним для бюджету родини, Україна зможе досягти лише у 2028 році.

Для цього бізнес має оговтатися від витрат на генератори та логістику, а на внутрішньому ринку має з'явитися більше товарів. Нагадаємо, раніше Нацбанк також переглянув прогноз реального ВВП у бік скорочення, що свідчить про загальне уповільнення економіки через війну.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, економіка Німеччини може відновитися швидше, ніж очікували раніше. Попри побоювання, війна на Близькому Сході поки не завдала їй настільки сильного удару, як прогнозували.