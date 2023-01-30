Иран и Россия связали банковские системы, чтобы смягчить эффект международной изоляции
Иран и Россия объединили свои межбанковские системы переводов, чтобы способствовать активизации торговли и финансовых операций, поскольку и Тегеран, и Москва страдают западными санкциями. Таким образом, тоталитарные страны пытаются смягчить разрушительный удар для своих экономик.
Об этом в понедельник заявил высокопоставленный иранский чиновник.
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Обе страны были отключены от SWIFT
После возобновления санкций США против Ирана в 2018 году Исламская Республика была отключена от бельгийской службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая является ключевой международной банковской точкой доступа.
Подобные ограничения были применены к некоторым российским банкам после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.
Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут быть предназначены для открытия аккредитивов, переводов или гарантий,
— сказал полуофициальному информационному агентству Fars заместитель председателя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.
В то время как центральный банк России отказался комментировать соглашение, подписанное в воскресенье, Карими сказал, что "около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе", не уточняя названий иностранных банков.
Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг. "Финансовый канал между Ираном и миром возобновляется", - написал он в Twitter.
Иран пытается остановить падение своей экономики
С начала войны в Украине Тегеран и Москва пытались наладить тесные двусторонние связи, поскольку обе столицы пытались построить новые экономические и дипломатические партнерства в других странах.
С углублением экономической пропасти, в основном из-за санкций США, многие иранцы испытывают боль галопирующей инфляции и рост безработицы.
Инфляция взлетела до более чем 50%, самого высокого уровня за десятилетия. По данным Иранского статистического центра, безработица среди молодежи остается высокой, более 50% иранцев находятся на грани бедности.
Столкнувшись с худшим кризисом легитимности на фоне месяцев антиправительственных протестов, вызванных смертью молодой женщины под стражей, иранские власти опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономического улучшения могут привести к новым беспорядкам.
Высшая власть Ирана, верховный лидер Али Хаменеи, заявил в понедельник, что истеблишмент столкнулся с "ощутимой проблемой благосостояния и средств к существованию", которую невозможно решить без экономического роста.
В современном мире статус страны в значительной степени связан с ее экономической мощью. Нам нужен экономический рост, чтобы сохранить наши региональные и глобальные позиции, – сказал Хаменеи в телевизионной речи.
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