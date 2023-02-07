Иранский теневой флот перевозит российскую нефть, – Financial Times
Источник:Financial Times
Флот Ирана помогает России обходить санкции. Недавно было установлено, что иранские суда внезапно начали менять курс после введения лимита цен на российскую нефть и других ограничений.
Иранский "флот призраков"
Танкеры Ирана перешли на транспортировку российской нефти после введения в действие санкций в отношении сырой нефти с 5 декабря.
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Согласно исследованиям издания, 16 иранских судов, являющихся частью теневого флота страны, нарушают санкции в течение последних 2 месяцев. Эти судна-призраки скрывают свое передвижение.
Мы видели ряд судов, вовлеченных в российскую торговлю, которые ранее перевозили иранские баррели,
– утверждает Светлана Лобачиова, аналитик танкеров shipbrokers EA Gibson в Лондоне.
Следовательно, Иран смог сохранить или даже увеличить свой экспорт сырой нефти в последние месяцы.
Россия и санкции Запада
Тотальное эмбарго на российские энергоносители вступило в силу 5 февраля. Теперь сырая нефть и нефтепродукты из России под ограничениями. Согласно этому, страна-агрессорка пытается не потерять главный доход своего бюджета.
Стране уже пришлось перенаправлять много сырой нефти в Азию после того, как 5 декабря вступил в силу запрет на морской импорт российской нефти в ЕС. Кроме того, Россия начала тесно сотрудничать с Ираном для обхода санкций.Напоминаем, что западные санкции против России менее обременительны, чем санкции США в отношении Ирана.
Цена на российскую нефть
- Нефть марки Urals упала до 30 – 40 долларов за баррель. Это ниже стандартных международных нефтей, таких как Brent.
Интересно Реалии для экономики не радужны: может ли Россия чем-нибудь ответить на нефтяное эмбарго.
- Для сравнения, Brent в среднем продают по 82,38 доллара за баррель.
- В бюджете России цена на нефть заложена в 70 долларов. Разница между такими показателями существенна.
- Доходы России от нефти и газа упали на 46% до 426 миллиардов рублей.