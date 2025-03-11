Помощь Украине от Исландии
В течение 2023-2024 годов Рейкьявик сделал четыре транша взносов, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
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За эти средства закупалось необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора таких областей:
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что каждый подобный вклад партнеров имеет чрезвычайно важное значение.
За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Спасибо Исландии за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины,
– подчеркнул министр.
Заметьте! Фонд создали в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества. Анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили 1 млрд евро.