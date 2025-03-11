Допомога Україні від Ісландії

Протягом 2023-2024 років Рейк’явік зробив чотири транші внесків, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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За ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору таких областей:

Донецької;

Запорізької;

Херсонської.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що кожен подібний внесок партнерів має надзвичайно важливе значення.

За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України,

– наголосив міністр.

Зауважте! Фонд створили у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро.