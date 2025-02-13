Кто из украинцев потеряет субсидию в марте 2025 года

Украинцы могут получить субсидию, если они не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку. Такая помощь предоставляется домохозяйствам, которые соответствуют определенным критериям.

Почему вам отменят субсидию

Субсидию могут отменить при наличии задолженности более 680 гривен. При условии, что она существует в течение не менее 3 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Украина стремится закупать оружие за счет замороженных российских активов: как на это реагирует ЕС

Напомним! Оформить субсидию можно как онлайн, так и оффлайн. Какие документы для этого нужны, вы можете узнать здесь.

Чтобы субсидию не отменили, задолженность нужно погасить. Другими причинами для прекращения этой помощи являются:

смерть основного получателя субсидии (заявителя);

изменение места жительства получателя субсидии (эта помощь привязывается к определенному адресу);

выявление дохода, который не указала семья;

покупка на более чем 100 тысяч гривен кем-либо из членов домохозяйства.

Обратите внимание! Под покупкой также подразумевается приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита на эту сумму.