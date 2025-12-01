Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря

В декабре украинцев ожидает ряд изменений, которые касаются помощи от государства, бронирования от мобилизации и транспортных услуг. Стартует программа жилищной поддержки ВПЛ, через которую можно получить 2 миллиона гривен. В бронировании работников критической инфраструктуры сделали исключение для нарушителей воинского учета. Для одной из категорий пенсионеров вырастут выплаты.

Кто сможет получить жилищный ваучер на 2 миллиона?

Государство начнет предоставлять ваучеры по 2 миллиона гривен на приобретение жилья. Возможность для участия в программе пока доступна только для внутренне перемещенных лиц определенных категорий, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Смотрите также Главное о "тринадцатой" пенсии: кто может получить выплату

Программа жилищной помощи от государства стартует 1 декабря. Принять участие в ней на первом этапе могут ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Среди определенных категорий украинцы, которые имеют:

статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);

подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

актуальную справку ВПЛ, где указан адрес фактического проживания на территории, подконтрольной Украине.

В то же время условием является отсутствие во владении ВПЛ или ее семьи другого жилья на подконтрольных Украине территориях. Исключение – непогашенная ипотека или жилье в зоне боевых действий.

Важно! Претендент на ваучер на 2 миллиона гривен также не должен был получать жилищной поддержки по другим программам и не иметь действующих заявлений в "еВідновлення".

Подавать заявку на получение жилищного ваучера нужно через Дию. Использовать деньги можно для:

покупки жилья;

уплаты первого взноса по ипотеке;

погашения ипотеки;

инвестирования в строительства.

Использовать ваучер нужно будет за 5 лет с момента получения. Приобретенное за него жилье нельзя отчуждать в течение 5 лет.

Что изменится в правилах бронирования в декабре?

4 декабря вступает в силу закон об изменениях в организации трудовых отношений во время военного положения. Новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета.

Такая опция доступна предприятиям, учреждениям и организациям, которые являются критически важными для нужд армии, экономики или жизнедеятельности населения в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Кто может получить работу и бронирование:

военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на воинском учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Обратите внимание! Срок бронирования и испытательный срок таких военнообязанных не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора, а возможность предоставляется один раз в год.

Если за предоставленное время нарушения воинского учета устранят, таких работников будут бронировать на общих основаниях. Но если этого не произойдет, работодатель может уволить их.

В то же время бронирование нарушителей воинского учета не освобождает их от юридической ответственности за свои нарушения.

Кто может потерять пенсию?

До 31 декабря некоторые пенсионеры и получатели страховых выплат должны пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде, иначе потеряют выплаты. Требование касается:

пенсионеров на временно оккупированных территориях Украины;

пенсионеров за рубежом.

Физическая идентификация предусматривает установление данных человека на основании проверенных документов.

Заметим! Требование не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, осуществляющих на условиях международных договоров.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

через портал электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись в личном кабинете через квалифицированную электронную подпись "Дия.Пидпыс";

электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись в личном кабинете через квалифицированную электронную подпись "Дия.Пидпыс"; через видеоконференцсвязь с работником ПФУ по предварительно поданному заявлению: на сеансе показать паспорт или другой документ для удостоверения личности и ответить на вопросы;

с работником ПФУ по предварительно поданному заявлению: на сеансе показать паспорт или другой документ для удостоверения личности и ответить на вопросы; через посольства или консульства Украины за рубежом: они выдают документ в подтверждение пребывания человека среди живых, который вместе с заявлением о продлении выплат (в произвольной форме) нужно отправить в терцентр ПФУ по почте или через портал, добавив сканкопии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью;

за рубежом: они выдают документ в подтверждение пребывания человека среди живых, который вместе с заявлением о продлении выплат (в произвольной форме) нужно отправить в терцентр ПФУ по почте или через портал, добавив сканкопии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью; лично в сервисном центре или банке на подконтрольной Украине территории, предоставив паспорт гражданина или другой документ для идентификации.

Для продолжения начисления пенсий для жителей временно оккупированных территорий или тех, кто выехал из них, существует еще одно условие: неполучение выплат от России.

Сообщить ПФУ об этом можно через вебпортал в рубрике "Дистанционное информирование", авторизовавшись с помощью КЭП или с наложением "Дия.Пидпыса". Также сделать это можно во время видеоконференции или лично, подав заявку в любой сервисный центр фонда.

Тарифы Новой почты на доставку посылок изменятся

С 1 декабря Новая почта обновляет свои тарифы на услуги доставки. Изменения касаются для почтовых и крупногабаритных отправлений типа груз, паллеты, шины и диски.

Доставки документов между отделениями будут стоить:

локальные (по городу) – 60 гривен ;

; по Украине – 70 гривен.

Ранее тариф был одинаков для обеих категорий – 65 гривен.

Почтовые отправления до 30 килограммов по обновленным тарифам будут стоить:

Локальные тарифы (по городу)

60 гривен – посылки до 2 килограммов (без изменений);

100 гривен – до 10 килограммов (+10 гривен);

160 гривен – до 30 килограммов (+20 гривен).

Доставка по Украине

80 гривен – посылки до 2 килограммов (без изменений);

120 гривен – до 10 килограммов (+10 гривен);

180 гривен – до 30 килограммов (+20 гривен).

При доставке в почтомат нужно будет доплачивать +10 гривен за каждое место для документов и посылок. В случае доставки или забора отправления курьером для этих категорий также будет действовать доплата +50 гривен.

Доставка посылок в поселок или село по обновленным тарифам предусматривает доплату +25 гривен. За габарит свыше 120 сантиметров или без коробки +100 гривен за каждое место.

В то же время для отправки из поселка или села не предусмотрено дополнительных расходов.

Вырастут ли в декабре выплаты семьям Героев Небесной Сотни?

С 1 декабря вырастут ежемесячные доплаты к пенсиям нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. Они увеличатся до 12 971 гривны.

Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, сумму выплаты распределяется между ними поровну. Доплату могут получать:

люди, которые получают пенсии в случае потери кормильца;

люди, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности.

Обратите внимание! Сумма выплачиваемой пенсии с учетом доплаты не может превышать 23 610 гривен.

Когда последний день подачи заявки на "зимнюю тысячу"?

24 декабря завершается срок подачи заявок на получение 1 тысячи гривен от государства. Выплачивать ее будут всем гражданам Украины независимо от возраста.

Подать заявку на "зимнюю тысячу" можно через Дию и лично, а после ее обработки деньги поступят на карту "Национальный кэшбек".

Также принять участие в программе можно, лично обратившись в отделение Укрпочты. В таком случае выплата придет на специальный счет.

Потратить деньги нужно до 30 июня 2026 года. За них доступно приобретение:

лекарств;

пищевых продуктов украинских производителей;

оплату почтовых и коммунальных услуги;

книг.

Также "зимнюю тысячу" можно переводить как благотворительные взносы.

Вырастут ли коммунальные тарифы в декабре?

В Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов во время военного положения и в течение полугода после его прекращения. Поэтому тарифы на отопление, газ и горячую воду будут находиться на том же уровне, что и в ноябре.

Для бытовых потребителей компании "Нафтогаз" действует фиксированный тариф на газ по 7,96 гривны за кубометр. Тарифы на отопление отличаются. Для домов с централизованным обогревом его определяет поставщик тепловой энергии. Из-за этого в разных областях и городах тарифы на отопление отличаются.

Население платит за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут платить по двум тарифам:

4,32 гривны за киловатт – на дневном тарифе с 7:00 по 23:00;

2,16 гривны за киловатт – на ночном тарифе с 23:00 до 7:00.

Повышение тарифа на электроэнергию возможно в 2026 году. По прогнозу Министерства финансов до 2028 года, ежегодно цены будут расти на 15% (плюс-минус 5%).

Каким будет курс доллара в декабре?

Официальный курс доллара в ноябре дважды превысил исторический максимум и достиг 42,40 гривны. Это влияет на рост наличного курса.

По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, до завершения 2025 года официальный курс доллара может вырасти еще на 1 – 2 гривны. По мнению эксперта, Нацбанк позволит курсу сместиться в диапазон 43 – 44 гривны за доллар. В то же время наличный рынок превысит эти отметки примерно на 25 – 50 копеек.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков В начале месяца спрос, предложение растет, люди заводят валюту под выплаты, премии, зарплаты. Мы видим небольшие колебания, но впереди ожидается рост.

На 1 декабря Нацбанк рассчитал официальный курс на уровне 42,26 гривны за доллар.

Когда завершается прием заявлений на "Зимнюю помощь"?

Зимние 6 500 гривен предназначены для поддержки наиболее уязвимых категорий населения Украины. Подавать заявление на выплату можно до 17 декабря.

Сделать это можно двумя способами:

лично в отделении Пенсионного фонда;

онлайн через Дию.

Воспользоваться выплатой нужно в течение 180 дней с момента получения. Деньги можно тратить на лекарства, витамины, одежду и обувь.

"Зимняя помощь" доступна для одиноких пенсионеров, которые получают надбавку на уход, и людей с инвалидностью I группы среди ВПО. Также ею могут воспользоваться родители или опекуны для:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью;

детей-воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

детей из числа ВПЛ, которые получают помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет.

Какие обновления готовит Укрзализныця в декабре?

Укрзализныця вводит ежечасное движение поездов между Львовом и Киевом с 14 декабря. Большинство рейсов будут действовать круглогодично с несколькими исключениями для непиковых периодов перевозок.

Тактовое движение предусматривает, что поезда курсируют с четким повторяющимся интервалом. Отправления будут происходить каждый час в одно и то же время.

Также УЗ презентовала новый график на 2025 – 2026 годы, который заработает с 14 декабря. В нем – 11 новых поездов, в частности рейсы:

№47/48 (Краматорск) Барвенково – Чоп;

(Краматорск) Барвенково – Чоп; №33/34 Кривой Рог – Ивано-Франковск;

Кривой Рог – Ивано-Франковск; обновленный маршрут №113/114 Харьков – Ужгород.

В декабре также планируют пилотный запуск программы "УЗ 3000". Она предусматривает 3 тысячи бесплатных километров для путешествий по Украине. Сначала программа будет действовать на маршруты, курсирующие на прифронтовые территории.

Когда откроют главную новогоднюю елку Украины?

На Софийской площади в Киеве начали установку главной новогодней елки страны. Ожидается, что ее открытие состоится 6 декабря – на День святого Николая.

На обустройство елки не будут направлять средства из бюджета. Расходы покроют меценаты.

Киевляне заметили, что монтаж елки на Софиевской площади начался 27 ноября. На локации планируют также установить каток и домики для продажи горячих напитков и кондитерских изделий.

Заметим! Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.