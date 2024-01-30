Более высокие пенсии, зарплаты и отмена соцпомощи: какие изменения ждут с 1 февраля

В феврале у многих украинцев вырастет размер выплат: кому-то на карту поступит более высокая пенсия, а кому-то – зарплата. Однако некоторых ждут и не совсем приятные изменения – отмена помощи от государства. Предусмотрены ли в последнем месяце зимы изменения по мобилизации и повышению тарифов, рассказываем далее.

Какими будут пенсии в феврале

С 1 января 2024 года минимальные и максимальные пенсии украинцев выросли. Поэтому в феврале пенсионеры будут получать уже вместо 2 093 гривен – 2 361 гривну, а максимальная пенсия вырастет с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

Читайте также Высшие доходы в 2024 году: во что выгодно вкладывать средства украинцам

, что с увеличением прожиточного минимума на 2024 год в соответствии с этим повышаются и размеры минимальной и максимальной пенсии. В то же время с марта планируется индексация пенсионных выплат.

Пересчет пенсий в 2024 году состоится в три этапа:

В январе тем пенсионерам, которые получали минимальную и максимальную пенсию.

тем пенсионерам, которые получали минимальную и максимальную пенсию. В январе, а также в июле пересчитают выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин).

пересчитают выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин). В марте – всем, чьи выплаты должны были индексироваться по плану. Кроме того, с апреля планируют обновить суммы пенсий для тех, кто работает.

Кому из ВПЛ перестанут выплачивать деньги

Пенсии планируют индексировать примерно на 13%. В прошлом году это было 19,7%.

Известно, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будет получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщили в Минсоцполитики. Это связывают с тем, что ресурс выплачивать всем помощь на проживание ограничен.

Поэтому все, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты до 1 февраля 2024 года. А те, кто подал заявления на выплату и оформился после 1 августа, будут получать помощь еще полгода.

После отмены выплат ВПЛ, помощь в дальнейшем смогут получать:

пенсионеры, которые получают меньше чем 9 444 гривны,

люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9 400 гривен дохода на каждого члена семьи,

люди, проживающие на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за недостатка мест.

Сколько будут получать военные с 1 февраля

, что лица, имеющие статус ВПЛ, получают от государства финансовую помощь: взрослые по 2 000 гривен, а на ребенка или человека с инвалидностью – по 3 000 гривен.

Согласно абзацу 16 пункта 2 раздела XXXIV приказа МОУ № 260, с 1 февраля 2024 года военные смогут получить выплату в 30 тысяч гривен. И это независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий или нет.

Такую сумму могут получить военнослужащие, выполняющие специальные задания в соответствии с боевыми приказами:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (выявление, обезвреживание и уничтожение) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры – воинскими частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта).

К слову, военнослужащие, которые в установленном законодательством порядке командированы для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), на которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задачи, могут получить дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Будет ли отсрочка

Напоминаем, что сейчас изменений в правила мобилизации и военной службы в Украине не предусмотрено. Впрочем, с 25 декабря 2023 года правительство зарегистрировало законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе, который впоследствии отозвали из Верховной Рады.

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации будет действовать до момента, пока президент не подпишет принятый Верховной Радой законопроект с изменениями.

Кто не подлежит под мобилизацию:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

по профессиональной деятельности;

для получения образования, преподавания или занятия наукой;

в случае бронирования.

Чем отличается отсрочка от бронирования Лицо, получившее отсрочку, получает выписку о таком решении и остается на воинском учете. А во время бронирования лицо находится на специальном учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Зарплата вырастет

В бюджете на 2024 год заложено повышение минимальной заработной платы. Поэтому в феврале украинцы, которые получали 6 700 гривен, будут получать уже 7 100 гривен.

С 1 апреля минимальная зарплата снова вырастет с 7 100 до

Кроме того, в Объяснительной записке к проекту госбюджета говорится, что средняя зарплата тоже вырастет. В 2024 году она составит чуть ли не 22 тысячи гривен.

Кстати, потребительская инфляция меньше, чем ожидалось, а это значит, что реальная зарплата повысится на 85%.

Сколько придется платить за газ, воду и свет

В феврале тарифы на воду, газ и свет будут оставаться без изменений. Напоминаем, что до конца этого отопительного сезона тарифы в Украине не планируют повышать. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что поставщики тепла будут получать от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене до 15 апреля 2024 года.

Газ для бытовых потребителей

Потребители услуг "Нафтогаза" в дальнейшем будут платить за кубометр газа 7,96 гривны. А у остальных поставщиков такие цены:

Стоимость услуг водоснабжения и водоотвода

Тарифы на воду остаются неизменными, хотя летом услуги должны были вырасти на 32%. Еще ранее в комментарии 24 Каналу эксперт по ЖКУ Кристина Ненно рассказала, что тарифы на воду для украинцев должны вырасти.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Чисто теоретически, если будут повышать тариф на воду, то подорожание будет от 30% до 50%. Это если мы говорим о всей территории Украины.

Самые высокие и самые низкие тарифы за водоснабжение и водоотвод в Украине:

Электроэнергия

Как и тарифы на газ, тарифы на электроэнергию оставят без изменений до апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 гривни за кВт-час. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.

Как поделился с 24 Каналом эксперт Богдан Серебренникова, в стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, которые также объективно давят на цены электричества.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям аналитический центр DiXI Group Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

К слову, рыночная стоимость света для населения составляет в несколько раз больше, чем реальная цена. По состоянию на декабрь 2023 года это где-то 8 гривен за киловатт-час.

Доставка лекарств в прифронтовые территории

В Укрпочте с 1 февраля смогут доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Это будет происходить в рамках реализации проекта "Укрпочта-Лекарства".

С этой целью АО Укрпочта получит лицензию на продажу лекарственных средств в имеющихся стационарных почтовых или мобильных отделениях,

– отметили в Минреинтеграции.

Такая инициатива направлена на решение проблемы доступных лекарств на 100% по территории Украины уже в первой половине 2024 года.

На сегодня продолжается поиск помещения для открытия первого лицензированного склада в столице и запланировано внедрение горячей линии для оформления запросов. А также продолжается набор фармацевтов. Это для того, чтобы отпускать не рецептурные и рецептурные лекарства имел право только специалист.

Погода в феврале

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", что во второй декаде февраля стоит ожидать потепления. Впрочем, в течение месяца следует ожидать частых изменений температуры.

Начало февраля покажет себя небольшим похолоданием. Ночью ожидается минусовая температура, а днем около 0°C.

– добавляет специалист.

Далее температура днем будет повышаться, а вот ночью снижаться.

Во второй декаде февраля в некоторые дни ожидаются сильные порывы ветра.

Усилятся осадки, а после этого температура снова снизится на два – три дня.

Владимир Деркач отмечает, что будет наблюдаться морозная температура в отдельные дни. Днем температура составит около 0° или вообще плюс.