Более высокие пенсии, зарплаты и отмена соцпомощи: какие изменения ждут с 1 февраля
В феврале у многих украинцев вырастет размер выплат: кому-то на карту поступит более высокая пенсия, а кому-то – зарплата. Однако некоторых ждут и не совсем приятные изменения – отмена помощи от государства. Предусмотрены ли в последнем месяце зимы изменения по мобилизации и повышению тарифов, рассказываем далее.
Какими будут пенсии в феврале
С 1 января 2024 года минимальные и максимальные пенсии украинцев выросли. Поэтому в феврале пенсионеры будут получать уже вместо 2 093 гривен – 2 361 гривну, а максимальная пенсия вырастет с 20 930 гривен до 23 610 гривен.
Читайте также Высшие доходы в 2024 году: во что выгодно вкладывать средства украинцамЗаметьте, что с увеличением прожиточного минимума на 2024 год в соответствии с этим повышаются и размеры минимальной и максимальной пенсии. В то же время с марта планируется индексация пенсионных выплат.
Пересчет пенсий в 2024 году состоится в три этапа:
- В январе тем пенсионерам, которые получали минимальную и максимальную пенсию.
- В январе, а также в июле пересчитают выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин).
- В марте – всем, чьи выплаты должны были индексироваться по плану. Кроме того, с апреля планируют обновить суммы пенсий для тех, кто работает.
Кому из ВПЛ перестанут выплачивать деньги
Известно, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будет получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщили в Минсоцполитики. Это связывают с тем, что ресурс выплачивать всем помощь на проживание ограничен.
Поэтому все, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты до 1 февраля 2024 года. А те, кто подал заявления на выплату и оформился после 1 августа, будут получать помощь еще полгода.Обратите внимание! Впрочем, недавно правительство приняло решение о продлении выплаты до марта.
После отмены выплат ВПЛ, помощь в дальнейшем смогут получать:
- пенсионеры, которые получают меньше чем 9 444 гривны,
- люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,
- родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9 400 гривен дохода на каждого члена семьи,
- люди, проживающие на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за недостатка мест.
Сколько будут получать военные с 1 февраля
Согласно абзацу 16 пункта 2 раздела XXXIV приказа МОУ № 260, с 1 февраля 2024 года военные смогут получить выплату в 30 тысяч гривен. И это независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий или нет.
Такую сумму могут получить военнослужащие, выполняющие специальные задания в соответствии с боевыми приказами:
- по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сил обороны государства;
- по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ;
- по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;
- в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;
- по разминированию (выявление, обезвреживание и уничтожение) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;
- в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Министром обороны Украины;
- по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;
- по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры – воинскими частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта).
К слову, военнослужащие, которые в установленном законодательством порядке командированы для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), на которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задачи, могут получить дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
Будет ли отсрочка
Напоминаем, что сейчас изменений в правила мобилизации и военной службы в Украине не предусмотрено. Впрочем, с 25 декабря 2023 года правительство зарегистрировало законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе, который впоследствии отозвали из Верховной Рады.Важно! Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации будет действовать до момента, пока президент не подпишет принятый Верховной Радой законопроект с изменениями.
Кто не подлежит под мобилизацию:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- по профессиональной деятельности;
- для получения образования, преподавания или занятия наукой;
- в случае бронирования.
Чем отличается отсрочка от бронирования
Лицо, получившее отсрочку, получает выписку о таком решении и остается на воинском учете. А во время бронирования лицо находится на специальном учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Зарплата вырастет
В бюджете на 2024 год заложено повышение минимальной заработной платы. Поэтому в феврале украинцы, которые получали 6 700 гривен, будут получать уже 7 100 гривен.Обратите внимание! С 1 апреля минимальная зарплата снова вырастет с 7 100 до 8000 гривен.
Кроме того, в Объяснительной записке к проекту госбюджета говорится, что средняя зарплата тоже вырастет. В 2024 году она составит чуть ли не 22 тысячи гривен.
Кстати, потребительская инфляция меньше, чем ожидалось, а это значит, что реальная зарплата повысится на 85%.
Сколько придется платить за газ, воду и свет
В феврале тарифы на воду, газ и свет будут оставаться без изменений. Напоминаем, что до конца этого отопительного сезона тарифы в Украине не планируют повышать. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что поставщики тепла будут получать от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене до 15 апреля 2024 года.
- Газ для бытовых потребителей
Потребители услуг "Нафтогаза" в дальнейшем будут платить за кубометр газа 7,96 гривны. А у остальных поставщиков такие цены:
- Стоимость услуг водоснабжения и водоотвода
Тарифы на воду остаются неизменными, хотя летом услуги должны были вырасти на 32%. Еще ранее в комментарии 24 Каналу эксперт по ЖКУ Кристина Ненно рассказала, что тарифы на воду для украинцев должны вырасти.
Чисто теоретически, если будут повышать тариф на воду, то подорожание будет от 30% до 50%. Это если мы говорим о всей территории Украины.
Самые высокие и самые низкие тарифы за водоснабжение и водоотвод в Украине:
- Электроэнергия
Как и тарифы на газ, тарифы на электроэнергию оставят без изменений до апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 гривни за кВт-час. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.
Как поделился с 24 Каналом эксперт Богдан Серебренникова, в стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, которые также объективно давят на цены электричества.
Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.
К слову, рыночная стоимость света для населения составляет в несколько раз больше, чем реальная цена. По состоянию на декабрь 2023 года это где-то 8 гривен за киловатт-час.
Доставка лекарств в прифронтовые территории
В Укрпочте с 1 февраля смогут доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Это будет происходить в рамках реализации проекта "Укрпочта-Лекарства".
С этой целью АО Укрпочта получит лицензию на продажу лекарственных средств в имеющихся стационарных почтовых или мобильных отделениях,
– отметили в Минреинтеграции.
На сегодня продолжается поиск помещения для открытия первого лицензированного склада в столице и запланировано внедрение горячей линии для оформления запросов. А также продолжается набор фармацевтов. Это для того, чтобы отпускать не рецептурные и рецептурные лекарства имел право только специалист.
Погода в феврале
Народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", что во второй декаде февраля стоит ожидать потепления. Впрочем, в течение месяца следует ожидать частых изменений температуры.
Начало февраля покажет себя небольшим похолоданием. Ночью ожидается минусовая температура, а днем около 0°C.
– добавляет специалист.
- Далее температура днем будет повышаться, а вот ночью снижаться.
- Во второй декаде февраля в некоторые дни ожидаются сильные порывы ветра.
- Усилятся осадки, а после этого температура снова снизится на два – три дня.
Владимир Деркач отмечает, что будет наблюдаться морозная температура в отдельные дни. Днем температура составит около 0° или вообще плюс.