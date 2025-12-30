Новые зарплаты и пенсии, бронирование от мобилизации и рост налогов: что изменится с 1 января

Январь принесет ряд изменений для украинцев, которые будут касаться доходов и социальной помощи от государства. Вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум, а одна из категорий пенсионеров получит большие выплаты. Вступят в силу новые размеры помощи при рождении ребенка, а также изменится зарплатный порог для получения бронирования.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2026 году

С 1 января минимальная заработная плата в Украине вырастет с 8 тысяч до 8 647 гривен в месяц, а почасово – с 48 до 52 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на текст закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год. Последний раз ее размер пересматривали в 2024 году.

Прожиточный минимум в 2026 году будет находиться на уровне 3 209 гривен на одного человека (+289 гривен). Для различных групп населения его установили в размерах:

2 817 гривен для детей в возрасте до 6 лет (+254 гривны);

3 512 гривен для детей в возрасте от 6 до 18 лет (+316 гривен);

3 328 гривен для трудоспособных лиц (+300 гривен);

2 595 гривен для лиц, утративших трудоспособность (+234 гривны).

Напомним! Прожиточный минимум является стоимостной оценкой потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизни человека и сохранения его здоровья.

Показатель прожиточного минимума используют для расчета ряда социальных выплат, однако он не соотносится с реальными расходами украинцев. Существенно повышать его государство не может, ведь на кратное увеличение соцвыплат в бюджете не хватит денег.

Что изменится для ФЛП в 2026 году

Для предпринимателей в 2026 году изменятся требования по уплате налогов, лимитов на доходы и представления отчетности. Учитывая рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2026 году обновят размеры:

единого налога

для 1 группы он будет составлять 332,80 гривны в месяц;

в месяц; для 2 группы – 1 729,40 гривны ;

; для 3 группы все остается без изменений: 5% от дохода или 3% – для плательщиков НДС;

военного сбора

для 1 и 2 групп – 864,70 гривны ;

; для 3 группы – 1% от дохода;

единого социального взноса

1 902,34 гривны ежемесячно для всех групп ФЛП.

Также изменятся лимиты годового дохода для ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Они зависят от размера минимальной зарплаты и в 2026 году составят:

для 1 группы – 1 444 049 гривен в год;

для 2 группы – 7 211 598 гривен в год;

для 3 группы – 10 091 049 гривен в год.

Кроме того, ФЛП на упрощенной и общей системах налогообложения и самозанятые лица будут подавать объединенную налоговую отчетность ежеквартально, а не ежемесячно. Это нужно делать в течение 40 календарных дней после завершения квартала.

На сколько вырастут зарплаты соцработников, медиков и учителей

Повышение зарплат готовят для работников социальной сферы. С 1 января 2026 года к их должностным окладам применят коэффициент 2,5, что приведет к росту зарплат на 150%.

Изменения коснутся работников сферы социальных и реабилитационных услуг. Кому повысят зарплаты:

социальным менеджерам – с 8 243 гривен до 20 607 гривен ;

; специалистам по социальной работе – с 6 773 гривен до 16 932 гривен ;

; младшим медицинским сестрам – с 4 058 гривен до 10 145 гривен.

Интересно! Рост зарплат охватит более 80 тысяч специалистов соцсферы.

Также в 2026 году анонсировали рост зарплат медиков до 35 тысяч гривен. Оно будет касаться врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медиков прифронтовых регионов.

Семейные врачи смогут получать повышенную до нового уровня зарплату при условии наличия 1 800 деклараций с пациентами.

Повышение заработных плат в 2026 году получат и учителя. Правительство планирует реформировать систему оплаты труда для педагогов и готовится ввести ее в сентябре.

С 1 января зарплата педработников вырастет на 30%. Второй этап повышения запланирован с 1 сентября 2026 года (+20%).

Новый зарплатный порог бронирования работников от мобилизации

Для частных предприятий, которые имеют статус критической инфраструктуры, в 2026 году изменится минимальный размер заработной платы для забронированных работников.

Обратите внимание! Согласно постановлению Правительства, работники критически важных предприятий и учреждений за свою работу ежемесячно должны получать сумму, не ниже размер минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5.

В 2025 году зарплатный порог для бронирования составлял 20 тысяч гривен при минимальной зарплате в 8 тысяч гривен. Однако учитывая ее рост до 8 647 гривен в 2026 году, необходимый для бронирования размер платы будет 21 617 гривен 50 копеек брутто, то есть с учетом налогов.

Новый зарплатный порог из-за повышения "минималки" не касается государственных и коммунальных предприятий, ведь для них действует другое правило. Там месячный доход работника не должен быть ниже средней зарплаты по региону за четвертый квартал года.

Как вырастет помощь при рождении ребенка

В 2026 году государство меняет объем помощи при рождении ребенка. Вырастут выплаты в периоды до родов, после рождения ребенка и во время ухода за ним в первые годы жизни.

Во время беременности женщины, которые не работают официально, смогут получать от государства по 7 тысяч гривен помощи в месяц на одного ребенка. Средства выплачивают за 70 дней до родов.

Важно! С 1 января единовременное пособие при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен, тогда как раньше была 41 280 гривен.

Уход за младенцем также изменится:

во время первого года жизни ребенка выплата будет составлять 7 тысяч гривен в месяц ; ее смогут получать один из родителей или опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически занимается уходом за новорожденным;

ребенка выплата будет составлять ; ее смогут получать один из родителей или опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически занимается уходом за новорожденным; на период 1 – 3 лет родителям будут выплачивать по 8 тысяч гривен в месяц по программе "еЯсла" в случае выхода на работу; деньги можно использовать для оплаты услуг няни, частного детсада или кружков для ребенка.

Заметим, что для детей с инвалидностью размер выплаты на уход составит 12 тысяч гривен.

Размер минимальной пенсии и требования к стажу в 2026 году

Размер минимальной пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму и в 2026 году составит 2 595 гривен.

Согласно законодательству, на минимальную пенсию по возрасту в Украине могут претендовать мужчины при наличии 35 лет страхового стажа и женщины – 30 лет.

Выход на пенсию в 2026 году для мужчин и женщин возможен только в случае наличия достаточного количества страхового стажа. По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января он должен соответствовать следующим требованиям:

не менее 33 лет – для назначения пенсии в 60 лет;

– для назначения пенсии в 60 лет; 23 – 32 года стажа – в возрасте 63 лет;

– в возрасте 63 лет; 15 – 22 года стажа – в 65 лет.

Заметим! Требования к необходимому для выхода на пенсию количеству стажа будут расти в дальнейшем.

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги

Учитывая мораторий на повышение коммунальных тарифов во время войны, цены на отопление, газ и горячую воду удерживают на фиксированном уровне.

Поэтому бытовые потребители, которые являются клиентами "Нафтогаза", продолжат платить по 7,96 гривны за кубометр. Однако тарифы на централизованное отопление и горячую воду отличаются от города к городу, ведь каждый поставщик определял их отдельно.

С 1 января повышение цен на электроэнергию для населения не произойдет. Действующей будет цена 4,32 гривны за киловатт-час. Однако в перспективе в 2026 году возможно повышение тарифа из-за потребности на восстановление энергосистемы.

Обратите внимание! По прогнозу Министерства финансов, до 2028 года ежегодно цены на электроэнергию могут расти на 15%.

Тариф на воду останется неизменным в крупных городах, однако в меньших общинах его повышают. В 2025 году рост цен анонсировали ряд городов и поселков в Черниговской, Ровенской, Львовской и других областях.

Каким будет курс доллара в январе 2026 года

Курс валют в январе 2026 года будет зависеть от динамики спроса, увеличение которого ожидают. Однако ситуация на валютном рынке и в дальнейшем будет находиться под контролем Национальным банком в режиме "управляемой гибкости".

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, обычно в январе начинается период постепенного выравнивания спроса и предложения, а его пик приходится на конец месяца и первую половину февраля.

По прогнозу эксперта, в январе официальный курс будет находиться в диапазоне 42,2 – 42,8 гривны за доллар, если сохранятся текущие предпосылки, а отметка 43 гривны за доллар – вопрос ближайшей перспективы. Однако сногсшибательного скачка не будет.