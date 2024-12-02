Нововведения в Налоговый кодекс: в Кабмине объяснили, что изменится с 1 декабря
Президент подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс, после одобрения Верховной Радой. В Кабмине объяснили основные моменты нововведений.
Что изменится в налоговом законодательстве
В ближайшее время парламент примет изменения в закон, чтобы все нормы заработали одновременно, в частности для ФЛП. Новые налоги вступят в силу с 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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Основное нововведение – это рост ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Повышение коснется зарплат, доходов от аренды, выигрышей и банковских депозитов.
Какие изменения ожидают ФЛП:
- ФЛП 1, 2 и 4 группы будут платить 10% от минимальной зарплаты, установленной на начало 2025 года (8 000 грн), что составляет 800 грн в месяц. Эти изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.
- ФЛП 3 группы будут платить 1% от своего оборота. Военный сбор для них также стартует с начала 2025 года.
Важно! Военный сбор не касается социальных выплат, пенсий, стипендий и других доходов, которые не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Также он не применяется к доходам от ОВГЗ, что покупают физические лица.
Сколько средств из налогов получит государство
До конца этого года государство ожидает получить 8 миллиардов гривен, а в 2025 году – 140 миллиардов гривен.
Основная часть средств будет направлена на выплату зарплат военным. В 2025 году на нужды армии планируется потратить 1,16 триллиона гривен, что на 10 миллиардов гривен больше, чем в 2024 году.
Другие налоговые изменения:
- Аграрный сектор. Минимальная сумма налогов с одного гектара сельхозземли возрастет до 1400 грн, что будет способствовать прозрачности в этой сфере.
- Нефтегазовый сектор. Введены авансовые платежи по налогу на прибыль для каждой отдельной АЗС, чтобы поддержать легальный бизнес.
- Виноделие. Повышается минимальная цена на украинские винодельческие продукты, что позволит качественным производителям оставаться конкурентоспособными.
Повышение ренты на песок и щебень
Новые правила предусматривают увеличение ренты на добычу песка и щебня, что обеспечит более справедливое налогообложение компаний, которые пользуются украинскими недрами. Все эти изменения были согласованы с отраслевыми ассоциациями.
Обратите внимание! Вместо квартальной отчетности по НДФЛ и ЕСВ вводится месячная. Это позволит обеспечить большую прозрачность и справедливость в вопросах бронирования работников предприятий.