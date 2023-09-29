Октябрь принесет не только погодные изменения: чего следует ожидать с 1 октября

В октябре украинцы будут иметь несколько изменений, которые коснутся военного учета, кассовых аппаратов и новых правил ПДД для водителей, таких как значительные штрафы за нарушение. Каких изменений ожидать украинцам осенью, рассказываем дальше.

Кому нужно стать на учет с 1 октября 2023 года

Согласно новому Порядку организации и ведения военного учета, который заработал с января 2023 года, с 1 октября на военный учет должны стать женщины медицинских специальностей в возрасте от 18 до 60 лет.

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Правила военного учета женщин-медиков были опубликованы еще в январе, впрочем, они вступают в силу только в октябре.

К специальностям и профессиям относятся:

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

специальность: стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

специальность биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

специальность: физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Однако те, кто еще учится, должны получить удостоверение, с которым станут на учет по месту жительства. А работающие женщины, а также безработные, должны стать на военный учет ТЦК самостоятельно.

Для этого нужно предоставить список документов: заявление о взятии на учет, паспорт или ID-карту, идентификационный номер, документ о получении специальности/профессии, справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает, свидетельство о рождении детей/документ об опеке, свидетельство о браке и фотографии 3×4.

Кстати, в Минздраве отметили, что постановка на военный учет – это не мобилизация. Учет нужен для того, чтобы обобщить данные об имеющемся резерве медиков в государстве.

Что следует знать о субсидиях на 2023 – 2024 годы

Следовательно,Это возможно после 1 октября несмотря на то стоит ли женщина на военном учете или нет.

Многим украинцам перечислят жилищные пенсии в октябре. Это произойдет в результате начала отопительного периода 2023-2024 годов.

количество домохозяйств на жилищную субсидию увеличится из-за роста тарифов на электроэнергию. По сравнению с прошлым отопительным сезоном это будет примерноОб этом рассказала Суспильному директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Следовательно, многим жилищную субсидию перечислят автоматически на отопительный период 2023-2024 годов. То есть обращаться никуда не нужно. По данным Охрименко, на сегодня субсидию получают примерно 600 тысяч домохозяйств.

Тарифы повысят или нет

Как заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, что в октябре тарифы на услуги ЖКХ останутся без изменений. Следовательно, тарифы на газ, отопление и горячую воду в отопительный сезон будут оставаться на том же уровне, что и раньше.

Тариф на свет

что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на некоторые услуги. Он будет действовать до конца военного положения и 6 месяцев после него. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

Электроэнергию для населения повысили с 1 июня. Теперь единый тариф составляет 2,64 гривны за киловатт. Раньше люди платили 1,44 гривны за киловатт, если потребляли менее 250 киловатт ежемесячно, а 1,68 гривни за киловатт – если потребляли более 250 киловатт ежемесячно.

Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. При двухзонном счетчике в ночное время киловатт электроэнергии будет стоить 1,32 гривны вместо 2,64 гривны.

Тариф на воду

В июле НКРЭКУ должно было принять постановление о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод, впрочем, из-за критики президента его отменили. Тарифы могли вырасти в среднем по водоснабжению на 62 гривны за месяц.

Тарифы на газ

В октябре они тоже не изменятся. Еще раньше в "Нафтогазе" приняли решение о сохранении действующей цены газа в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне,

– еще в начале лета заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Национальная комиссия с 1 октября 2023 года меняет подход для определения минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей. Некоторым украинцам снизят тариф на доставку газа, и это уменьшит финансовую нагрузку на бытовых потребителей.

Ждать ли изменений в отношении пенсий с 1 октября

На конец 2023 года в Украине не предусмотрены новые индексации по пенсионным выплатам. Следовательно, размер пенсий остается на том уровне, что и был. Однако есть исключение для пенсионеров, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Им будут выплачивать возрастную прибавку.

, что прожиточный минимум для украинцев поднимут на следующий год – на одного человека ежемесячно рассчитано 2 920 гривен. К слову, на основе прожиточного минимума формируется большинство социальных выплат.

Пенсионеры в Украине по состоянию на 2023 год получают выплаты от более чем 1 тысячи до 10 тысяч гривен:

0,6% пенсионеров имеют 1227,80 гривны.

10,4% – более 10 тысяч гривен.

15% – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.

21,3% – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.

23,2% – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен.

29,5% – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.

Кассовые аппараты теперь должны использовать все

, что на сегодняшний день средний размер пенсии составляет

Изменения в октябре коснулись и физических лиц-предпринимателей. Речь идет о плательщиках налога 2 и 4 группы. С первого числа месяца они должны обязательно использовать регистраторы расчетных операций (PPO), то есть кассовые аппараты.

Впрочем, есть категории лиц, которые могут не устанавливать РРО:

те, кто производит расчет на IBAN;

те, кто принимает к оплате карты и оказывает услуги;

те, чей бизнес зарегистрирован в селах.

Для всех остальных, если чек за товар или услугу не выписан, и такое правонарушение Государственная налоговая инспекция зарегистрирует впервые, то предприниматель должен заплатить 100% от суммы реализованной без кассового аппарата. А дальнейшее несоблюдение уже предусматривает штраф в размере 150% суммы проданных товаров или услуг.

Включение фар и новые правила для водителей

Согласно правилам дорожного движения, с 1 октября по 1 мая водители всех механических транспортных средств за городом должны включать дневные ходовые огни, или ближний свет фар.

В период светлого времени суток, но в условиях недостаточной видимости, водитель может вместо ближнего света фар включать противотуманные фары.

За нарушение ПДД водитель будет привлечен к ответственности. Цель такого требования о включении огней – не подвергать риску себя и других участников дорожного движения в период осенне-зимнего периода.

Кроме этого, в октябре введут штрафы за нарушение ПДД. Следовательно, суммы штрафов будут больше, а в случае неуплаты штрафа, водителя будут лишать прав.

Водитель за правонарушение может заплатить 40 тысяч гривен – это самая большая сумма штрафа.

Штраф в размере 20 400 гривен будут получать водители, которые продолжили управлять транспортным средством после того, как его лишили этого права по решению суда.

А если это нарушение совершить дважды, штраф удваивается.

Управлять автомобилем запретят на срок от 5 до 7 лет из-за правонарушений: за создание аварийной ситуации (до 1 года), оставление места ДТП (до 2 лет), управление в состоянии опьянения и т.д.

Как изменится погода

По прогнозам синоптика Владимира Деркача, начало октября в Украине будет теплым. Однако есть вероятность, что небольшие осадки, которые продлятся 1-2 дня, могут испортить погоду.

С 14 октября постепенно начнет заходить на территорию Украины холодный воздух. Поэтому увеличится возможность осадков, но морозов еще не будет.

В последние 10 дней октября теплой погоды не стоит ждать, но температура воздуха несколько дней может подниматься.

Ноябрь будет переходом с ранней осени в зрелую. Следовательно, с середины месяца придут похолодание – дожди кое-где с переходом в мокрый снег.

После этого следует ожидать первые морозы, а в конце месяца в отдельных областях Украины выпадет снег.

что 1 октября 2023 года в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины. Этот праздник был перенесен с 14 октября (праздник Покрова) из-за введения нового церковного календаря. Теперь День украинского казачества, День Украинской повстанческой армии УПА и День защитников и защитниц Украины будут праздновать 1 октября.