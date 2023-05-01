Должен "задушить машину" Путина: в Британии предложили идею экономического "Рамштайна"

Депутат Консервативной партии Британии заявила, что мир должен объединиться, чтобы помочь Украине преодолеть врага. Она предложила устроить для России "экономический Рамштайн".

Что произошло

Депутат от Консервативной партии, Алисия Кернс, являющаяся главой специального комитета по иностранным делам Палаты общин в Лондоне, призвала в Twitter создать так называемый "экономический "Рамштайн" для тех, кто борется за свободу Украины".

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Она активно среагировала на ряд цифр, показавших, что введенные санкции против России возымели действие хуже, чем ожидалось.

Эта чрезвычайно детализированная тема еще больше подтверждает потребность в экономическом "Рамштайне" для тех, кто борется за свободу Украины. Понятно, что нам не удалось должным образом финансово задушить военную машину Путина, и мы должны помешать ему финансировать свои атаки на мирных жителей. можем сделать это, только если мобилизуемся как правительства для координации экономической и военной деятельности,

– перевод ее сообщения.

Кэрнс вставила в свой твит ссылку на тему главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.

Оценка нашей политики санкций. Только 2 вопроса имеют значение. Во-первых, существенно ли наши санкции ограничили способность России вести войну? Во-вторых, наши санкции являются сдерживающим фактором для стран, которые могут начать войну в будущем? К сожалению, ответ на оба вопроса: "Нет!",

– написал он в своем сообщении.

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