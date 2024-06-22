Как сэкономить на бойлере

При выборе бойлера рекомендуется учитывать объем и класс эффективности. Бойлер объемом 50 – 60 литров идеально подойдет для семьи из 2 – 3 человек. Кроме того, стоит выбирать модель с классом энергоэффективности А/А+ или выше.

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Чтобы сэкономить на устройстве следует придерживаться следующих советов:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;

при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.

Стоит ли выключать бойлер на ночь

Выключение водонагревателя на ночь на самом деле не экономит энергию при повседневном использовании. На самом деле, если бойлер полностью выключить, на следующий день ему придется нагревать всю воду с нуля, что приведет к дополнительному потреблению энергии.

Это распространенная ошибка, которую делают владельцы домов, пытаясь сэкономить энергию и деньги. Поддержание постоянной температуры воды является более эффективным решением.

Напомним! С начала июня тариф на электроэнергию увеличили до 4,32 гривны за киловатт-час, тогда как ранее он составлял 2,62 гривны за киловатт-час.



