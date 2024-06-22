Як зекономити на бойлері

При виборі бойлера рекомендується враховувати об'єм і клас ефективності. Бойлер об'ємом 50 – 60 літрів ідеально підійде для сім'ї з 2 – 3 осіб. Крім того, варто обирати модель з класом енергоефективності А/А+ або вище.

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Аби зекономити на пристрої варто дотримуватися наступних порад:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;

за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

вчасно чистити і видаляти накип всередині бойлера.

Чи варто вимикати бойлер на ніч

Вимкнення водонагрівача на ніч насправді не економить енергію при повсякденному використанні. Насправді, якщо бойлер повністю вимкнути, наступного дня йому доведеться нагрівати всю воду з нуля, що призведе до додаткового споживання енергії.

Це поширена помилка, яку роблять власники будинків, намагаючись заощадити енергію та гроші. Підтримання постійної температури води є більш ефективним рішенням.

Нагадаємо! З початку червня тариф на електроенергію збільшили до 4,32 гривні за кіловат-годину, тоді як раніше він становив 2,62 гривні за кіловат-годину.



