Европу ожидает сокращение в 2023 году, – Financial Time
Источник:Financial Time
Энергетический кризис приведет к сокращению экономики Европы. Такие прогнозы делают экономисты на 2023 год.
Согласно результатам опрошенных экономистов, на это повлияют высокая инфляция и потенциальный дефицит энергоресурсов, которые приведут к снижению производства и спровоцируют изменение ситуации на рынке труда.
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Около 90% из 37 опрошенных сказали, что считают, что зона единой валюты уже находится в рецессии, и большинство прогнозирует, что валовой внутренний продукт сократится в течение всего следующего года.
Газовые рынки в Европе остаются ключевым риском. Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к возобновлению напряженности и росту цен.
– сказала Кьяра Зангарелли, экономист Morgan Stanley.
Во всем виноват энергетический кризис
Этой зимой, вероятно, удалось избежать конечного риска нормирования газа, но вопрос энергоснабжения следующей зимы все еще остается открытым.
– сказал Сильвен Бройер, главный экономист S&P Global Ratings.
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Сокращение экономики