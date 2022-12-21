Даже богатые экономики зависят от погоды

Европейские экономисты, финансисты и политики внимательно следят за прогнозами погоды:

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Теплая зима принесет облегчение в этом году, ведь в таком случае будет сжигаться меньше газа. Если температура не будет слишком низкой, цены на энергоносители упадут, а рост экономики ускорится.

Морозная зима, с другой стороны, принесет несчастье: толкнет миллионы людей в бедность, усугубит инфляционное давление и закроет промышленность.

Напоминаем, что в результате российского полномасштабного вторжения в Украину, Европа пытается снизить зависимость от энергоносителей страны-агрессорки. Поэтому она столкнулась с жестоким экономическим давлением. Следовательно, цены на газ и электроэнергию для потребителей выросли в несколько раз.

Европейцы отказываются от российского газа

В настоящее время европейский континент отказывается от российского газа. Частично причина этого не только из-за войны в Украине, но и из-за того, что природный газ гораздо труднее транспортировать и хранить, чем уголь или жидкую нефть.

Важно, в прошлом Европа извлекала выгоду от большого количества поставляемого по трубам из России газа, а также от возможности пополнять сжиженный природный газ, поставляемый из-за рубежа.

В настоящее время поставки ограничены. Однако хранилища континента уже заполнены более чем на 90% газа, но заполнить последние кусочки доступного пространства дорого, поскольку содержимое должно храниться под высоким давлением. Ограниченное предложение означает, что изменения в спросе определяют цену на энергию, а погода является наиболее неопределенным фактором спроса.

Из-за того, что осень в Европе была достаточно теплой, цена за единицу газа на голландском объекте по передаче права собственности, являющегося эталонным показателем для континента, упала примерно до 100 евро за мегаватт-час, что составляет половину ставки в сентябре.

Но сейчас зима начинает давать о себе знать, выпадает снег, а за ним идут морозы. Исторически существовала относительно линейная зависимость между спросом на газ и температурой: чем холоднее становится, тем больше газа нужно. Продажи одеял растут, а люди готовы тепло кутаться, чтобы противостоять России.

Почему возобновляемые источники – это еще большая зависимость от погоды

Газовый кризис — не единственная причина большего внимания к погоде. К примеру, гидроэнергетика в этом году была проблемой для Европы, ведь жаркое лето высушило водохранилища и реки, от которых зависят дамбы, сообщает The Economist.

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Потепление на планете уже приводит к более частым и экстремальным событиям, таким как летняя жара в Европе или разрушительные наводнения, которые пережил Пакистан. Эти события составляют так называемые реальные потрясения для экономики: внешние изменения, которые снижают производственный потенциал и, таким образом, влекут за собой более высокую инфляцию и безработицу в странах.

Согласно анализу МВФ тихоокеанских и карибских островов, страны, подверженные стихийным бедствиям, ежегодно растут лишь на один процентный пункт и имеют значительно большие долги, чем у тех стран, которые подпадают под меньший риск. Изменение климата лишь усугубит такие отличия.