А именно – создание собственных крупных брендов. Тогда Запад станет инвестировать в Украину миллиарды долларов. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк.

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Условие входа в элитный клуб топовых стран

Как наиболее родственный пример он привел Финляндию, которая имела схожие обстоятельства по вопросам безопасности, экономическим и другим вопросам. И пока в стране не изобрели Nokia, никто Финляндию всерьез не воспринимал.

Сегодня украинцы уже завоевали мир, поэтому нам нужно понимать, какими будут наши топовые бренды, что завоюют мир. Так, это могут быть наши экономические бренды, инженерные, военные и ІТ-разработки.

Вход в элитный клуб топовых стран, которые легко переправляют десятки – сотни миллиардов зависит от того, сдаешь ли ты этот экономический экзамен, или нет. Политический мы сдали на отлично,

– заметил Давидюк.

По его мнению, уже очевидно, что Украина будет в Евросоюзе – "даже если мы будем сопротивляться нас заберут". А вот необходимость инвестировать в наше государство придется еще доказать. Для этого нужно "чистить" коррупцию, суды и помогать бизнесу.

"Сегодня бренд Made in Ukraine – самый топовый в мире, чтобы вы не покупали это будет супер гарантией. И нам нужно не опозорить его и использовать так, чтобы это были топовые мировые бренды", – подчеркнул политолог.

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Надо издать краткую историю Украины для иностранцев

Политолог подчеркнул необходимость перенести победу в экономику, которую мы продемонстрировали в войне и социальной жизни. Так, украинская культура и творчество уже несется "безумными темпами", а вот в экономике нужно еще добавить.

Давидюк также отметил необходимость того, чтобы украинские историки издали книгу с короткой историей Украины на английском языке, которая будет продаваться во всех аэропортах и магазинах. К сожалению, сегодня еще многие иностранцы считают украинцев "выходцами из Советского Союза".

"Надо показать очень коротко – до 200 страниц – историю Украины на классном английском, как пишут крутые украинские авторы", – подчеркнул политолог.

Украина презентует миру наши бренды

Украинские товары и бренды становятся все более узнаваемыми на международных рынках. Для того чтобы презентовать наших производителей миру, Украина запускает официальный маркетплейс MadeWithBravery.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в твиттере. Он отметил, что часть средств из проданных на маркетплейсе товаров будет направлена на восстановление нашего государства.

Зеленский отметил, что MadeWithBravery призван презентовать наших производителей миру – сильных и креативных. При этом 5% от стоимости товара будут направлены в фонд United24. Поэтому, по его словам, каждая покупка на маркетплейсе представляет собой кирпичик, который поможет отстроить Украину.