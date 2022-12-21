А саме – створення власних великих брендів. Тоді Захід почне інвестувати в Україну мільярди доларів. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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Умова входу в елітний клуб топових країн

Як найбільш споріднений приклад він навів Фінляндію, яка мала схожі обставини по безпекових, економічних та інших питаннях. І поки в країні не винайшли Nokia, ніхто Фінляндію серйозно не сприймав.

Сьогодні українці вже завоювали світ, тож нам треба розуміти, якими будуть наші топові бренди, що завоюють світ. Так, це можуть бути наші економічні бренди, інженерні, військові та ІТ-розробки.

Вхід в елітний клуб топових країн, які між собою легко переправляють десятки – сотні мільярдів залежить від того, чи здаєш ти цей економічний екзамен, чи ні. Політичний ми здали на відмінно,

– зауважив Давидюк.

На його думку, вже очевидно, що Україна буде в Євросоюзі – "навіть якщо ми пручатимемося нас заберуть". А от необхідність інвестувати в нашу державу треба буде ще довести. Для цього треба "чистити" корупцію, суди та допомагати бізнесу.

"Сьогодні бренд Made in Ukraine – найтоповіший у світі, щоб ви не купляли це буде супергарантією. І нам треба не зганьбити його та використати так, щоб це були топові світові бренди", – підкреслив політолог.

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Треба видати коротку історію України для іноземців

Політолог наголосив на необхідності перенести звитягу в економіку, яку ми продемонстрували у війні та соціальному житті. Так, українська культура та творчість вже несеться "шаленими темпами", а от в економіці треба ще додати.

Давидюк також відзначив потребу в тому, щоб українські історики видали книжку з короткою історією України англійською мовою, яка продаватиметься у всіх аеропортах та крамницях. На жаль, сьогодні ще багато іноземців вважають українців "вихідцями з Радянського Союзу".

"Треба показати дуже коротко – до 200 сторінок – історію України класною англійською як пишуть круті українські автори", – підкреслив політолог.

Україна презентує світу наші бренди

Українські товари та бренди стають все більш впізнаваними на міжнародних ринках. Для того, щоб презентувати наших виробників світу, Україна запускає офіційний маркетплейс MadeWithBravery.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у твітері. Він зауважив, що частина коштів із проданих на маркетплейсі товарів буде спрямована на відбудову нашої держави.

Зеленський зазначив, що MadeWithBravery покликаний презентувати наших виробників світові – сильних і креативних. При цьому, 5% від вартості товару будуть спрямовані до фонду United24. Тому, за його словами, кожна покупка на маркетплейсі є цеглинкою, що допоможе відбудувати Україну.