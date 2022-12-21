Навіть багаті економіки залежать від погоди

Європейські економісти, фінансисти та політики уважно стежать за прогнозами погоди:

Цікаво Ціни на газ в Європі зросли: все через вибух на газопроводі в Чувашії

Тепла зима цьогоріч принесе полегшення, адже у такому разі спалюватиметься менше газу. Якщо ж температура не буде надто низькою, ціни на енергоносії впадуть, а зростання економіки прискориться.

Морозна зима, з іншого боку, принесе нещастя: штовхне мільйони людей у ​​бідність, посилить інфляційний тиск і закриє промисловість.

Нагадуємо, що внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну, Європа намагається знизити залежність від енергоносіїв країни-агресорки. Через це вона стикнулася із жорстоким економічним тиском. Відтак, ціни на газ та електроенергію для споживачів зросла у кілька разів.

Європейці відмовляються від російського газу

Зараз європейський континент відмовляється від російського газу. Частково причина цього не тільки через війну в Україні, але й через те, що природний газ набагато важче транспортувати й зберігати, ніж вугілля або рідку нафту.

Важливо, у минулому Європа отримувала вигоду від великої кількості газу, що постачався по трубах з Росії, а також від можливості поповнювати скраплений природний газ, що поставляється з-за кордону.

Зараз поставки обмежені. Проте сховища континенту вже заповнені більш ніж на 90% газу, але заповнити останні шматочки доступного простору дорого, оскільки вміст має зберігатися під високим тиском. Обмежена пропозиція означає, що зміни в попиті визначають ціну на енергію, а погода є найбільш невизначеним фактором попиту.

Через те, що осінь в Європі була доволі теплою, ціна за одиницю газу на голландському об’єкті з передачі права власності, який є еталонним показником для континенту, впала приблизно до 100 євро за мегават-годину, що становить половину ставки у вересні.

Але зараз зима починає давати про себе знати, адже випадає сніг, а за ним йдуть морози. Історично існувала відносно лінійна залежність між попитом на газ і температурою: чим холодніше стає, тим більше газу потрібно. Продажі ковдр зростають, а люди готові тепло кутатися, щоб протистояти Росії.

Чому відновлювальні джерела – це ще більша залежність від погоди

Газова криза — не єдина причина для більшої уваги до погоди. До прикладу, гідроенергетика цьогоріч була проблемою для Європи, адже спекотне літо висушило водосховища та річки, від яких залежать дамби, інформує видання The Economist.

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Потепління на планеті вже призводить до більш частих і екстремальних подій, таких як літня спека в Європі або руйнівні повені, які пережив Пакистан. Ці події становлять так звані реальні потрясіння для економіки: зовнішні зміни, які знижують виробничий потенціал і, таким чином, спричиняють вищу інфляцію та безробіття в країнах.

Згідно з аналізом МВФ тихоокеанських і карибських островів, країни, схильні до стихійних лих, щорічно зростають лише на один відсотковий пункт і мають значно більші борги, ніж у ті країни, що підпадають під менший ризик. Зміна клімату лише посилить такі відмінності.