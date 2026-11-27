Почему китайские заводы вновь фиксируют сверхприбыль

В октябре прибыль промышленных предприятий Китая подскочила сразу на 20,1% в годовом исчислении, достигнув пятимесячного максимума. Главной причиной такого резкого скачка стал глобальный бум на оборудование для искусственного интеллекта и подорожание сырья, о чем пишет "Bloomberg". За первые 10 месяцев года чистая прибыль китайской промышленности выросла на 16%.

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Больше всего выиграла электроника – доходы в этой отрасли за год фактически удвоились. Производители компьютеров, чипов памяти и специальных материалов работают на полную мощность, чтобы удовлетворить потребности мировых дата-центров. По словам аналитика Национального бюро статистики Ю Вейнина, спрос на вычислительные мощности для ИИ продолжает неуклонно расти, тянет за собой смежные отрасли.

Как это повлияет на обычных потребителей

Для рядового покупателя такие новости из Китая являются тревожным сигналом, ведь мировая экономика тесно взаимосвязана. Бешеный спрос на электронику и зеленую энергетику уже спровоцировал рост цен на ключевые металлы, в частности медь и алюминий. Это означает, что в ближайшей перспективе себестоимость производства вырастет, а готовая техника, смартфоны и компьютерные комплектующие на полках магазинов могут существенно подорожать.

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Важно! Стоит отметить, что экономический рост в стране остается крайне неравномерным и держится преимущественно на внутренних ресурсах. В то время как горнодобывающие компании увеличили доходы почти на 39%, коммунальные предприятия, поставляющие свет, газ и воду, потеряли 15% прибыли. Кроме того, иностранный бизнес в Китае фактически стагнирует – рост доходов компаний с иностранными инвестициями составил ничтожные 0,2%, тогда как местные государственные предприятия прибавили 13%.

Между тем в прошлом месяце количество регистраций китайских автомобилей в Европе взлетело на 103%, превысив 151 тысячу единиц. Теперь бренды из Поднебесной занимают 13,6% всего рынка региона.