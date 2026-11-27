Чому китайські заводи знову рахують надприбутки

У жовтні прибутки промислових підприємств Китаю підскочили одразу на 20,1% у річному вимірі, досягнувши п'ятимісячного максимуму. Головною причиною такого різкого стрибка став глобальний бум на обладнання для штучного інтелекту та подорожчання сировини, про що пише "Bloomberg". За перші 10 місяців року чистий прибуток китайської індустрії зріс на 16%.

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Найбільше виграла електроніка – доходи в цій галузі за рік фактично подвоїлися. Виробники комп'ютерів, чипів пам'яті та спеціальних матеріалів працюють на повну потужність, щоб задовольнити потреби світових дата-центрів. За словами аналітика Національного бюро статистики Ю Вейніна, попит на обчислювальні потужності для ШІ продовжує невпинно зростати, тягнучи за собою суміжні галузі.

Як це вплине на звичайних споживачів

Для пересічного покупця такі новини з Китаю є тривожним сигналом, адже світова економіка тісно пов'язана. Шалений попит на електроніку та зелену енергетику вже спровокував зростання цін на ключові метали, зокрема мідь та алюміній. Це означає, що у найближчій перспективі собівартість виробництва зросте, а готова техніка, смартфони та комп'ютерні комплектуючі на полицях магазинів можуть суттєво додати в ціні.

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Важливо! Варто зазначити, що економічне зростання в країні залишається вкрай нерівномірним і тримається переважно на внутрішніх ресурсах. Поки гірничодобувні компанії збільшили заробітки майже на 39%, комунальні підприємства, які постачають світло, газ та воду, втратили 15% прибутків. Крім того, іноземний бізнес у Китаї фактично стагнує – зростання доходів компаній з іноземними інвестиціями становило мізерні 0,2%, тоді як місцеві державні підприємства додали 13%.

Тим часом минулого місяця реєстрації китайських автомобілів у Європі злетіли на 103%, сягнувши понад 151 тисячу одиниць. Тепер бренди з Піднебесної займають 13,6% всього ринку регіону.