Несколько факторов: почему мировая экономика рекордно упала за последние пять лет
Во Всемирном банке поделились печальной тенденцией: глобальная экономика в 2023 году выросла всего на 2,4% против 3,2% в 2021-м и 2,7% в 2022 году. Это означает, что экономический рост в период с 2020 по 2025 год будет самой медленной "пятилеткой" начиная с 1990 – 1995 годов.
Своими соображениями об этом с 24 Каналом поделился экономист, член совета НБУ Василий Фурман. Он отметил, что замедление глобального экономического роста в 2023 году не стало неожиданностью для экономистов.
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Что показывает отчет Всемирного банка
Еще в 2015 году ООН объявила о программе "Цели устойчивого развития", которая в 17 пунктах отмечает, как улучшить жизнь человечества и, в частности, беднейших слоев населения. По оценкам ООН, тогда более 700 миллионов человек в мире жили менее чем на 1,90 долларов в день (около 42 гривен в 2015 году и около 72 гривен в 2023 году).
Однако из-за пандемии, вызванной коронавирусом, а также войны в Украине и Израиле, мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось, а количество бедных людей в мире не удается уменьшать в соответствии с намерениями ООН. Поэтому в организации отмечают, что 2020-е могут стать десятилетием упущенных возможностей в преодолении мировой бедности.
"(К названным Всемирным банком факторам замедления роста мировой экономики – 24 Канал) можно добавить еще два фактора. Во-первых, демографический: население планеты стареет, и это негативно влияет на экономический рост. Во-вторых, зеленая энергетика и экология: многие страны тратят значительные ресурсы на то, чтобы сделать нашу планету более "зеленой". Это вполне правильное решение, но оно также влияет на рост экономики", – отметил Фурман.
Почему цели ООН на 2030 год были такими амбициозными
Для экономик отдельных стран или даже отдельного бизнеса максималистские цели в планировании вполне нормальны. Однако на пути к их выполнению могут стать непредсказуемые вызовы, обусловливающие необходимость пересмотра поставленных целей.
"В начале 2020 года почти все страны ожидали экономического роста. А затем ковид просто перечеркнул эти прогнозы, и произошло значительное падение экономик по всему миру", – напомнил Фурман.
Другим весомым фактором перемен в мировом экономическом росте является Китай, вторая экономика мира. Долгое время средний темп экономического роста Китая составил около 10%, что делало его драйвером экономического прогресса в мире. Теперь же рост Китая замедляется до 4 – 5%, а внутри него самого бушуют немалые проблемы на рынке недвижимости.
Какие экономические показатели прогнозируют для Украины и других стран.
- Еврокомиссия прогнозирует, что в 2024 году экономика Украины может возрасти на 3,7%. Однако при этом наша страна сохраняет потенциал для дальнейшего роста в 2025 году, который может превысить 6%. Правда, многое зависит от того, закончится ли к тому времени война.
- Неплохие экономические показатели в 2023 году также продемонстрировали Соединенные Штаты, ВВП которых составляет почти четверть мирового. Главная экономика мира наконец-то начала стабилизироваться после ковіду, благодаря чему мир смог избежать рецессии. В 2023 году американская экономика выросла на 2,4%, а в 2024 году ожидаемый рост составляет 1,5%.
- Также великолепны темпы экономического роста в Индии, где и в 2023, и в 2024 годах экономика увеличится более чем на 6%, благодаря чему прогресс этой страны будет выше, чем у Китая.