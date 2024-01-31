Зависимость от войны: почему экономика России перегревается

Венский институт международных экономических исследований WIIW заявил, что экономика России ощутимо переживает "перегрев". Поэтому она все больше становится зависимой от продолжения войны, расходы на которую влияют на нее подобно наркотику.

Каков темп роста российской экономики

По данным WIIW в прошлом году экономика России выросла на 3,5%. Но подпитываемая ростом вооружений, она больше не может продолжать свой быстрый рост.

Читайте также: Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

Также в связи с высокой инфляцией и ключевыми банковскими ставками, которые были повышены до 16%, аналитики ожидают, что в этом году рост составит лишь – 1,5%.

Она работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все больше признаков перегрева,

– говорится в тексте прогноза.

Как Россия зависит от продолжения войны

По данным экспертов WIIW в 2024 году на вооружение России направят около 29% бюджета страны.

Россия все больше зависит от продолжения войны. Огромные расходы на нее действуют на экономику как наркотик,

– говорит Василий Астров, эксперт WIIW по России.

В целом расходы на военную промышленность России выросли до 6% ВВП. Поэтому это самый высокий показатель со времен распада Советского Союза.

Какой прогноз для Украины

Кроме этого, австрийский институт снизил прогноз экономического роста для Украины. В текущем году этот показатель может составлять лишь 3%. А это на 1,2 процентных пункта ниже чем эксперты WIIW ожидали ранее.

При этом они указали на возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. А это ставит под вопрос будущее западной финансовой помощи Украине еще больше.