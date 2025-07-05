Перешла на военные рельсы: на чем держится экономика России

Экономика России близка к рецессии, однако пока еще держится. Это происходит, в частности, за счет войны против Украины.

Какие прогнозы по экономике России

Настоящих цифр по российской экономике никто не скажет, сообщает 24 Канал.

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Аналитик Андрей Шевчишин считает, что статистическими данными можно манипулировать, то есть освещать те аспекты, которые нужно, а те, что не нужно, просто прятать.

Например, если сравнить рост российского ВВП в I квартале 2025 года – по словам Путина, это 1,5% – то за аналогичный период в 2024 году показатель был на уровне 5,4%, то есть выше.

В минэкономики России также прогнозируют, что рост ВВП в 2025 году составит 2,5%, но международные эксперты говорят только о показателе до 1,6% по сравнению с 4,3% в 2024 году.

Российская экономика сейчас пока держится из-за высоких государственных расходов, которые стимулируют ВПК, которые выплачивают военным деньги, а те, соответственно, их тратят и т.д,

– замечает Шевчишин.

Почему российская экономика держится на плаву

Дело в том, что экономика России перешла на военные рельсы. Все переформатировалось на это направление и государство вкладывало в соответствующие инвестиции.

Однако сначала эти инвестиции просто уходили с рынка, а затем происходила так называемая "импортозамена", произошло внутреннее перераспределение денег: власть забирала фактически чужой бизнес и перераспределяла средства из него. Сейчас, как оказывается, инвестиций в стране просто нет, потому что они на низком уровне.

Из-за этого внутреннее производство не конкурентоспособно, а внешнее – не пускает других. Кроме того, есть сигналы по замедлению зарплат во всех секторах, в том числе ВПК.

Заметьте! На форуме в Петербурге звучали заявления, что будет происходить охлаждение экономики России, но, по мнению Шевчишина, на самом деле она сейчас больше склонна к рецессии.